Voici de quoi les bureaux auront l’air après la COVID-19. Source : CBC

Source : Gensler.

Les avocats et tout le personnel juridique qui ont hâte de retrouver un semblant de normalité avec leur retour au travail devraient se préparer mentalement pour toute une série de nouveaux protocoles sanitaires, révèle CBC Des conseillers de firmes d’immobilier et d’architecture canadiennes ont fait parvenir des recommandations à leurs clients sur comment se préparer pour le retour de leurs employés au bureau.Selon eux, bien des changements seront nécessaires… et ce ne sera pas très plaisant, semble-t-il.Non seulement le retour au travail sera lent et graduel, mais l’utilisation des lieux de pause auxquels nous sommes habitués aussi, tels que les cafétérias, les cuisines de bureaux, les cafés et les endroits dédiés aux pauses en général.Les espaces de travail post-pandémie pourraient inclure une plus grande distance entre les bureaux, des masques obligatoires, des horaires de travail différents et des files pour l'ascenseur ou pour faire prendre sa température.Bref, nous aurons besoin de beaucoup plus d’espace personnel, ce qui devrait aussi modifier la disposition des bureaux dans le bureau.Serait-ce le retour des cubicules, abandonnés dans l’élan de l’aire ouverte?Ce plan de la firme d’architecture Gensler montre comment les employeurs peuvent colorer les espaces approuvés pour recevoir un travailleur, avec de l’espace vide entre eux.Les horaires de travail pourraient aussi être modifiés pour que moins de travailleurs se retrouvent au bureau en même temps. Le télétravail pourrait être intégré à la stratégie, puisque de toute façon, on en fait déjà.Les façons de se déplacer dans le building pourraient également changer : pensez par exemple à des couloirs à sens unique, un peu comme on voit présentement dans les allées d’épicerie.Toutes ces mesures ne seront que temporaires, on l’espère, quoique plusieurs s’accordent pour dire que la COVID-19 changera nos habitudes de travail à jamais.