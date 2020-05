Me Benoit Byette. Photo : Robinson Sheppard Shapiro

Meaura passé près de quatre ans au sein de Robinson Sheppard Shapiro, où il pratiquait en droit de l’assurance et en litige. Il quitte maintenant le cabinet pour devenir l’avocat principal au contentieux de Promutel Assurance (GLP Avocats) et coordonnateur de leur bureau de Longueuil.C’est la seconde fois dans sa carrière que l’avocat quitte un cabinet pour une compagnie d’assurance.Après quatre ans chez McCarthy Tétrault, où il était devenu associé, Me Byette s’est joint en 2011 à la Sun Life , où il est demeuré un an et demi.Me Byette exerce en droit des assurances de dommage depuis son Barreau en 2000.Depuis, il a travaillé chez McCarthy Tétrault et à la Sun Life, mais aussi chez Miller Thomson pendant près de quatre ans avant de se joindre à RSS en 2016.« Me Byette mettra donc à profit toute son expérience auprès des 16 Mutuelles qui forment le Groupe Promutuel », souligne GLP Avocats.