Chelsea Tijerina et Seth Andrew Sutton. Photo : Daily Beast

Un avocat et une avocate de la ville de Waco au Texas ont été arrêtés alors qu’ils planifiaient le meurtre de l’ex-mari de la seconde, un avocat lui aussi, révèle le Waco Tribune., 45 ans, and, 33, travaillent au sein du même bureau d’avocats. Me Sutton aurait requis les services d’un agent de la paix infiltré pour assassiner l’ex-mari de Me Tijerina, Me, duquel elle était séparée.Me Sutton, un associé chez Sutton, Milam & Fanning, aurait offert 300 $ au policier pour qu’il achète un fusil. Il lui aurait aussi assuré son aide pour qu’il quitte la ville après le méfait. Me Tijerina aurait quant à elle décrit les habitudes de son ex, et où le meurtre pourrait avoir lieu.L’ex-mari de l’avocate, Me Beaudin, en pratique solo, a lui-même été arrêté en février pour indécence envers un membre de sa famille âgé de 10 ans, ce qu’il nie.Seth Andrew Sutton et Chelsea Tijerina sont encore derrière les barreaux, le juge ayant mis le prix de leur caution à un million $US chacune.