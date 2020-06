Me Lucien Bouchard. Photo : Davies Ward Phillips & Vineberg

La Faculté de droit de l’Université Laval a annoncé qu’elle décernait un doctorat honoris causa à Me, un ancien étudiant de l’Université en sciences sociales et en droit maintenant associé chez Davies.Avocat et homme politique, Lucien Bouchard a été premier ministre du Québec de 1996 à 2001. « Reconnu pour son leadership et son talent de médiateur, il se montre un ardent défenseur des intérêts du Québec », souligne l’Université Laval.Avant d'entreprendre une carrière politique, Lucien Bouchard a exercé la profession d'avocat en cabinet privé à Chicoutimi, plaidé devant toutes les instances judiciaires dans le cadre de dossiers touchant notamment au droit des sociétés et au droit commercial. De 1970 à 1985, il a été membre ou président de divers comités du Barreau du Saguenay et du Barreau du Québec.Au cours de cette période, il a également rempli des mandats au sein de commissions et d’organismes liés au domaine des relations de travail.Me Bouchard a été membre de conseils d'administration et premier président des tribunaux d’arbitrage du secteur de l’éducation, et procureur en chef de la Commission Cliche sur l’industrie de la construction au Québec en 1974, à laquelle « il offre une contribution remarquable » selon l’Université Laval. Il a de même été membre de la Commission Martin-Bouchard portant sur les secteurs public et parapublic.« Depuis 2001, Lucien Bouchard s'adonne à la pratique du droit. Négociateur et médiateur recherché pour ses aptitudes à régler des conflits complexes et délicats, il fait preuve d'une détermination qui marque toute la population québécoise, et son héritage inspire les décideuses et les décideurs actuels. Lucien Bouchard a reçu de nombreux prix et distinctions: on l'a nommé, entre autres, grand officier de l'Ordre national du Québec et commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur en France. Très engagé sur le plan social, il soutient aussi activement la mission de l'Université Laval », décrit l’ULaval.