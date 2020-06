Me Marine Cournier. Photo de courtoisie.

WebRTC pour le ministère de la Justice, la Cour du Québec, la Cour supérieure et la Cour d’appel;

Zoom pour la Cour suprême et certains tribunaux administratifs;

Teams pour les autres tribunaux administratifs.

Ce n’est un secret pour personne : la pandémie de la COVID-19 a accéléré de façon formidable le virage numérique du système de justice québécois. Que vous le vouliez ou non, vos prochaines audiences pourraient très bien se tenir sur une plateforme en ligne telle que WebRTC, Zoom ou Teams.Comment s’y préparer, et comment y préparer les témoins et autres judiciables? Une formation en ligne du Groupe Lafortune pourrait vous donner un sérieux coup de pouce.Vendredi (demain!) à 9h30, et jeudi le 25 juin à 14h, lors de deux séances d’une heure, la Conférence virtuelle - Les tribunaux débutent les audiences numériques : êtes-vous prêt? , assortie de tutoriels et d’exercices en ligne, vise à vous préparer à toutes les plateformes :Outre les aspects techniques inhérents aux différentes plateformes, les participants pourront se préparer au déroulement virtuel de l’audience elle-même, souligne Me, professeure du webinaire et présidente du Jeune Barreau de Longueuil.« Une audience tenue de façon numérique demande des ajustements en termes de préparation à l'audience, mais aussi au niveau du décorum, estime l’avocate responsable du développement des affaires au Groupe Lafortune. Comment on se présente à la Cour derrière l’écran, comment captiver l'attention du juge, comment préparer les témoins et les parties… Tout ça demande de l’adaptation! »La formation se déroulera tout d’abord sous forme de webinaire, une classe en ligne donnée par deux professeurs, dont Me Cournier. Les participants auront ensuite accès à des tutoriels pour s’exercer sur les aspects techniques des audiences virtuelles, et auxquels ils auront d’ailleurs accès pendant trois mois.Le prix? Pour les avocats ayant plus de cinq ans de pratique, 132,50 $. Les avocats plus jeunes bénéficient d’un rabais de 25 % sur ce prix.Pour s’inscrire, c’est par ici