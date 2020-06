Barreau du Québec : le plus féminisé en Amérique du Nord!

Le Barreau du Québec a annoncé jeudi une constatation dont la province peut être fière!« Au 31 mars 2020, le Barreau du Québec comptait 54,5% d'avocates et 45,5% d'avocats. Cela en fait le barreau le plus féminisé en Amérique du Nord », indique le Barreau sur Facebook.Source : Facebook/Barreau du Québec.En effet, parmi les 28 065 avocats membres du Barreau, 15 297 sont des femmes et 12 768 sont des hommes.À titre de comparaison, le Barreau de Montréal comptait 3 500 avocats à la fin des années 1960… dont 3 % de femmes.« On peut s'en réjouir, mais il reste encore beaucoup de travail à faire », a commenté le directeur principal stratégie à la Caisse de dépôt et placement du Québec, Me, à la suite de la publication du Barreau sur Facebook.« Il y a ~65 % de femmes dans les facultés de droit depuis plus d'une décennie. Le chiffre de 54,5 % veut dire que notre profession a des problèmes d'attraction et surtout de rétention des talents féminins. Les femmes quittent la profession dans une proportion plus grande que les hommes. Il y a plusieurs facteurs en jeu, mais je pense que la rigidité du processus pour « conserver le titre » n’aide pas. Par exemple, il devrait y avoir plus de flexibilité au niveau des cotisations quand un(e) membre doit prendre une pause pour des obligations familiales ou pour d’autres raisons personnelles (oui, il y a une aide financière pour compenser une partie de la cotisation pendant les congés parentaux, mais ça ne va pas assez loin). »S’il y a plus d’avocates que d’avocats au Québec, il n’en est pas de même pour la proportion des associés. En 2017 , seules 15 % des avocates en pratique privée déclaraient être associées, contre 24 % des avocats.