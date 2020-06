La Cour suprême ouvre la porte à une action collective contre Uber

Cela ouvre par le fait même la voie à une demande d'action collective des chauffeurs de l'Ontario qui réclament d'être considérés comme des employés par la multinationale.Par cette décision, les juges de la Cour suprême confirment un jugement antérieur rendu par la Cour d'appel de l'Ontario qui avait ouvert la porte à une action collective visant à garantir un salaire minimum, une paie de vacances et d'autres avantages aux chauffeurs d'Uber.Pour la multinationale, le dépôt d'une action collective par ces chauffeurs ontariens visait à l'obliger à les reconnaître comme des employés plutôt que comme des entrepreneurs indépendants à son service, comme le prévoit son modèle d'affaires.Pour Uber, les plaintes de ses chauffeurs ne doivent pas être réglées devant les tribunaux par des actions collectives, mais bien par le mécanisme prévu à cette fin dans le contrat qui lie l'entreprise à ses conducteurs de véhicules.Uber avait réussi à éviter jusqu'ici cette action collective en faisant valoir jusqu'en Cour suprême cette clause du contrat qui exige que tous les litiges entre la compagnie et ses chauffeurs soient traités via une procédure de médiation qui se déroule aux Pays-Bas et pour laquelle les plaignants doivent dépenser environ 14 500 $. Ce qui représente une somme considérable pour ses chauffeurs dont les revenus dépassent à peine 20 000 à 30 000 $ par année.La Cour d'appel de l'Ontario avait estimé que ces clauses contractuelles étaient déraisonnables et inapplicable et que les chauffeurs avaient le droit d'intenter une action collective dans un tel contexte.