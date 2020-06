Me Éloïse Côté. Photo : LinkedIn.

Me Katarina Daniels. Photo : UMcGill.

Me Andrée-Anne Dion. Photo : LinkedIn.

Me Marie Flambard. Crédit photo : Émilie Pelletier – Photographe.

Le Jeune Barreau de Montréal (JBM) a dévoilé, le mois dernier, lors d’une assemblée générale virtuelle, les quatres finalistes au titre de Bénévole JBM de l’année 2019-2020.Place à MesCes avocates bénévoles, assure-t-on sur le site internet du JBM, ont réussi à se démarquer grâce à leur implication et leur dévouement envers la mission du JBM, qui offre notamment des services de consultations et d’informations juridiques bénévoles.Me Éloïse Côté travaille est Procureure aux affaires criminelles et pénales, à la Cour municipale de Montréal.La Barreau 2012 occupe cet emploi depuis juin 2015. Stagiaire en droit chez Dunton Rainville (2011-2012), elle a étudié à l’Université de Montréal, en plus d’avoir suivi un cours intensif en litige international et en droit des affaires internationales.Me Katarina Daniels travaille à la bibliothèque de l’Université McGill depuis janvier 2019.Barreau 2016, elle détient un baccalauréat en droit et d’une maîtrise, toutes deux obtenue à cette même université.Me Andrée-Anne Dion est diplômé de l’UQAM et de l’Université McGill. Elle a obtenu son baccalauréat en droit dans la seconde, au même titre que Me Daniels.Barreau 2018, elle travaille comme avocate au cabinet Shadley Bien-Aimé. Elle y a fait ses débuts comme étudiante en droit en mai 2017, et pratique aujourd’hui la défense criminelle.Me Marie Flambart travaille depuis récemment pour la Société d’Habitation et Développement de Montréal. Son travail lui permet de contribuer à la préservation de l’abordabilité du parc locatif.Barreau 2015, elle a auparavant travaillé comme avocate en litige. Elle assurait la représentation de justiciables bénéficiant de l’aide juridique, de victimes de violence conjugale, ainsi que de locataires à faibles revenus, comme le signalait Droit-inc récemment. Le nom de la lauréate sera annoncé lors d’un événement du JBM à venir, dont la date reste à déterminer.