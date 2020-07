Me Imran Ahmad. Photo : Blakes.

Les cabinets d’avocats regorgent d’actualité.Pour vous aider à demeurer informé, Droit-inc vous présente les nouvelles de grands cabinets, qui espérons-le, vous aideront à garder un oeil sur la compétition!Le cabinet Blakes a lancé un nouveau Balado récemment, intitulé Continuité.Avec ce quatrième épisode, les avocats Mesetdu groupe Cybersécurité discutent des tendances et nouveautés dans le domaine de la cybersécurité, depuis le début de la pandémie de COVID-19.Après tout, qui dit télétravail dit cyberrisques accrus.À vos stylos, car Fasken organise depuis quelques mois une série de webinaires, intitulé « faire affaire dans une nouvelle réalité »Ces webinaires s'intéressent aux impacts de la COVID-19 sur la communauté des affaires.Le dernier en date, qui s’est tenu le 9 juillet dernier, a réuni des représentants de Fasken.Me, Barreau 1983, siègera pour une deuxième année consécutive au sein du comité d’Accès à la justice en langue anglaise du Barreau de Montréal.Il y occupera le rôle de coprésidente.L’objectif de ce comité est clair ; de favoriser l’accès à la justice en langue anglaise pour les justiciables de Montréal.Dans le même ordre d’idée, précisons que Me, Barreau 2020, a été nommée membre du Comité de la revue Stratège.Cette revue, lancée en 1995, est publiée par l’Association de planification fiscale et financière.Meaccède à la présidence de l’Association du Barreau canadien (division du Québec) pour l’année 2020-2021, a annoncé récemment le cabinet Langlois.L’ABC-Québec représente plus de 2 000 avocats, juges, notaires, professeurs de droit et étudiants en droit de la province.« C’est un honneur pour nous que Tommy Tremblay, associé chez Langlois, ait été choisi pour présider l’ABC-Québec. Son engagement, sa riche expérience et son dévouement seront des atouts incontournables pour exercer sa fonction », a déclaré, chef de la direction de Langlois Avocats.De nouveaux prix pour McCarthy Tétrault ; le cabinet, en effet, a reçu trois prix d’opération de l’année lors de la remise des IJGlobal Awards 2019.Ces trois prix soulignent le travail de McCarthy dans le cadre de transactions qui se sont déroulées dans le domaine du transport d’énergie, le domaine de services publics et dans le secteur ferroviaire.Le cabinet Miller Thomson a obtenu une nouvelle distinction.Son groupe Services aux particuliers figure encore une fois dans la catégorie de tête du palmarès annuel Chambers High Net Worth Guide pour la gestion de patrimoine au Canada.« Rapides et efficaces, ils sont également capables de vulgariser des concepts complexes. De plus, selon notre expérience, c’est un vrai plaisir de collaborer avec eux », a notamment déclaré Chambers.Les filiales canadiennes et américaines de Norton Rose Fulbright ont remporté une distinction, récemment.Ses équipes Patrimoine et clientèle privée, en effet, ont obtenu des classements élevés dans le cadre de l’édition 2020 du guide High Net Worth de Chambers and Partners.L’équipe canadienne a obtenu un classement de niveau 1 dans le domaine du droit du patrimoine privé. Plusieurs associées canadiennes se sont également illustrées, dont MesRobic salue, encore une fois, l’audace de ces clients!Le cabinet a dressé récemment un portrait de Kiima, une start-up d’ici qui veut contribuer à la préservation de la planète.Kiima, plus précisément, est une marque de contenants réutilisables. La start-up produit des applicateurs de déodorant rechargeables pour contribuer à réduire l’empreinte de déchets sur le globe.Me, associée dans le groupe Emploi et travail du bureau de Montréal de Stikeman Elliott, a été nommée Fellow du College of Labor and Employment Lawyers, cohorte de 2020.Fondée en 1995, cette association professionnelle regroupe des avocats de premier plan en droit de l’emploi et du travail à l’échelle de l’Amérique du Nord.