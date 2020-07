Mes Arielle Reeves-Breton, Dina Prokic et Antoine Côté se sont trouvé un emploi au cabinet Woods. Photos : Site Web de Woods

Aussitôt diplômés, aussitôt engagés. Le ralentissement des embauches causé par la COVID-19 n’aura pas empêché Mesetde se trouver un emploi au cabinet Woods, tout juste après avoir été admis comme membres du Barreau.Me Arielle Reeves-Breton a été embauchée chez Woods après avoir été étudiante, puis stagiaire en droit chez Lavery. Elle pratique dans le domaine du litige civil et commercial.Elle a fait ses études en droit à l’Université de Sherbrooke, en plus d’avoir un diplôme d’études collégiales en soins infirmiers.Me Dina Prokic a effectué son stage chez Woods. Mais elle cumule déjà certaines expériences à l’international. Elle est d’ailleurs membre du Barreau de New York depuis 2018. Me Prokic a notamment travaillé à la Commission des nations unies pour le droit commercial international. Elle agit principalement dans les domaines du litige et de l’arbitrage international.Enfin, Me Marc-Antoine Côté a été embauché comme avocat chez Woods après y avoir été étudiant en droit puis stagiaire. Il est spécialisé en matière de litiges et de résolution de différends complexes et variés. Il a fait ses études en droit à l’Université Laval ainsi qu’à la Sorbonne, à Paris.Woods est un important cabinet boutique de Montréal, spécialisé en litige, en arbitrage et en insolvabilité.