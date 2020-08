Photo : Shutterstock

Besoin d’aide en marketing?C’est normal. Après tout, le domaine du marketing n’est pas inné à tous.Pour vous aider, Droit-inc vous présente quatre conseils d’Attorney at work qui vous aideront à saisir les principes fondamentaux du marketing pour les avocats.Dans les semaines suivant la pandémie, les cabinets au Québec ont émis plusieurs alertes et ont commencé à organiser des webinaires très rapidement.Il s’agit, bien sûr, d’excellentes initiatives. Mais est-ce suffisant?Des enquêtes démontrent que les clients, par-dessus tout, apprécient l’empathie ; il faut les écouter… et pas seulement privilégier une communication à sens unique.Dans ces conditions, n’hésitez pas à revenir à l’essentiel : appeler vos clients, par exemple, seulement pour savoir comment se passent les choses; organisez des tables rondes (en ligne) par secteur d’activité pour permettre à vos clients d’échanger; et, surtout, assurez-vous que vos clients puissent vous rejoindre facilement.Les infolettres, les courriels, les invitations et autres polluent probablement les boîtes de réception de vos clients. Ils peuvent en recevoir des dizaines au quotidien.Comment vous démarquerez-vous?Encore une fois, décrochez le téléphone.Autre option : envoyez une lettre personnelle ou une note manuscrite.Les liens que vous entraînez avec vos clients dépendent largement de ce genre d’attention… cela vaut donc la peine de mettre un peu de « tender loving care » dans vos relations, comme disent les Anglais.Soyez attentifs aux nouvelles qui concernent vos clients ; soyez attentifs à ce qu’il leur arrive et à ce qui se produit dans leurs industries.Les outils informatiques pour le marketing des avocats sont aujourd’hui remarquables. N’hésitez pas à les utiliser pour savoir sur des choses que vous et vos clients devriez savoir.Bien sûr, évitez d’être opportunistes : utilisez ces informations pour adresser à vos clients des commentaires utiles et attentionnés.Tentez, enfin, d’offrir des avantages à vos clients… pour compenser l’annulation de la plupart des réunions et conférences en présentiels.Proposez-vous comme bénévole-modérateur lors d’un panel virtuel organisé par vos clients; écrivez des articles pour l’infolettre et le site internet de l’un de vos clients; organisez des réunions virtuelles en ligne, etc.Vos clients seront reconnaissants, et vous réussirez à vous positionner comme leader.