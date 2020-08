Denise Bombardier. Photo : Radio-Canada

Marc-Antoine Cloutier. Photo : Radio-Canada

Jointe au téléphone,ne décolère pas.Il suffit de mentionner « Juripop » pour qu’elle s’exalte. Et pose son diagnostic.« Sa carrière n’est probablement pas brisée, mais je peux vous assurer que c’est terrible. Parce qu’on sent bien qu’il est démoli », estime-t-elle.« Il va falloir faire une éducation aux hommes pour leur dire de ne pas être si naïfs vis-à-vis des femmes. Les femmes, elles ont des instruments pervers. Elles sont plus perverses que les hommes. »Dans une chronique publiée au Journal de Montréal, l’animatrice et essayiste blâment en partie les « féministes radicales » pour la chute de Me, fondateur de Juripop.Rappelons que Me Cloutier a quitté récemment la présidence de l’organisme à la suite d’une allégation d’inconduite sexuelle.« Il y a une surdramatisation et une caricature des rapports hommes-femmes à travers le discours idéologique d’un certain féminisme. Et ces filles-là s’en réclament. »Mme Bombardier en est convaincue. Les militantes qu’elle critique, affirme-t-elle, jugeaient inadmissible qu’un organisme comme Juripop soit dirigé par un homme. « Elles voulaient sa tête et elles l’ont eu. »Elle dénonce leur idéologie, au passage. Une idéologie qui réduirait le combat pour la parité à un « féminisme de lynchage ». « Il y a une attitude vengeresse et une attitude haineuse vis-à-vis d’un homme. On veut détruire des hommes. »En d’autres mots, dénoncer pour dénoncer. « Mais ont détruit les mauvais », sans égard pour la « vérité », prévient Mme Bombardier. « L’idéologie ne recherche jamais la vérité. »Justement le genre de chose, qui, selon l’animatrice, contribue au « détournement d’une cause noble : la défense des femmes qui sont des victimes, et qui ont beaucoup de difficulté à dénoncer et à entrer dans le système judiciaire. »Que faire, donc, avec un cas comme celui de Me Marc-Antoine Cloutier?Son comportement est peut-être « inacceptable », mais il ne relève pas du Code criminel, souligne Mme Bombardier. « Est-ce que dans le Code criminel s’est dit que si quelqu’un se couche sur toi, c’est une agression sexuelle? »« Quand ont est rendu à vouloir dénoncer, de façon anonyme, dans le contexte actuel, des gestes qui n’ont, quant à moi, rien à voir avec le viol, à ce moment-là, c’est juste du lynchage. »Pour l’animatrice, il faut plutôt « prévenir les jeunes femmes » et les encourager à dénoncer les agressions sérieuses. « Quand cela arrive, il faut les encourager à dénoncer », même si elle estime qu’une importante proportion des femmes en sont probablement « incapables ».« Je crois aux tribunaux. Je ne crois pas à l’anonymat. »Plus largement, Mme Bombardier analyse sévèrement le droit criminel, qui aurait « beaucoup de difficulté à tenter de circonscrire dans toutes ces nuances les relations sexuelles entre deux personnes. »Et puisqu’il n’y aura jamais « de système parfait », il est illusoire d’espérer éliminer entièrement « les problèmes » entre les hommes et les femmes. « Parce que la sexualité, c’est une affaire de pulsion de la part d’un homme plus que d’une femme. »« Codifier les activités sexuelles dans leur moindre détail (...) est extrêmement difficile », illustre-t-elle.« La pureté n’existe pas et on n’arrivera jamais à arrêter les pulsions sexuelles. Donc, il faut prendre les meilleurs moyens que nous avons. Ce n’est certainement pas en confondant un viol avec un effleurement et des baisers volés qu’on réussira à défendre les vraies victimes. »