Me Marie-France Perras. Photo : Courtoisie

Me Julie Langlois. Photo : Courtoisie

Me Alain Manseau. Photo : Courtoisie

Me Marc Grandisson. Photo : Courtoisie

C’est une pluie d’avocats!Le Conseil des ministres a en effet procédé à plusieurs nominations d’avocats, dans un communiqué publié mercredi dernier.Qui sont les avocats concernés?Droit-inc répond à cette question…Meest nommée, à compter du 31 août 2020, présidente de conseil de discipline du Bureau des présidents des conseils de discipline.Barreau 1984, Me Perras est une ancienne de l’Université d’Ottawa. Détentrice d’une licence en droit, elle a travaillé comme avocate pendant plusieurs années.Après s’être tournée en 1992 vers le monde de l’enseignement, à titre de professeure de droit déontologique et de droit familial à l’École du Barreau du Québec, elle a rejoint le Barreau comme avocate responsable de la prévention.Syndique adjointe au Barreau du Québec entre 2006 et 2007, elle s’est impliquée auprès de diverses fondations entre 2009 et 2011 avant de joindre en 2012 l’Ordre des ingénieurs du Québec comme procureure et conseillère juridique au bureau du syndic. Elle occupe toujours ce poste aujourd’hui.Mea de nouveau été nommée coroner à temps partiel.Membre du Barreau, Me Langlois a terminé son baccalauréat en droit à l’Université Laval en 1995.Détentrice d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en bioéthique et éthique médicale, elle a travaillé pendant quinze ans chez Ménard, Martin, avocats.Depuis 2015, elle exerce dans le domaine du droit des assurances à titre d’avocate à la Capitale assurances générales inc.Mea également été nommé de nouveau comme coroner à temps partiel.Détenteur depuis 1979 d’une licence en droit de l’Université de Sherbrooke, le Barreau 1979 a fait sa carrière en partie au ministère de la Justice de Québec.Procureur de la Couronne entre 1979 et 1985, il a travaillé comme substitut du procureur général du Québec dans le district de Joliette, entre 1985 et 1990.Il a ensuite œuvré comme avocat plaidant dans les années 1990. Il a travaillé à son compte comme avocat associé principal chez Manseau, avocats entre 2002 et 2019.Meest à nouveau nommé membre du conseil d’administration et désigné comme président de la Société de financement des infrastructures locales du Québec.Bachelier en droit de l’Université Laval, le Barreau 1987 a travaillé pour divers ministères de la fonction publique depuis la fin de ses études en droit.Conseiller à la législation entre 1990-1991 au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, il a travaillé pour le ministère des Finances du Canada entre 1991 et 2002.En 2002, Me Grandisson a changé d’Assemblée : il travaille depuis 2002 pour le ministère des Finances du… Québec. Il occupe le poste de sous-ministre adjoint au droit fiscal, à l’optimisation des revenus et aux politiques locales et autochtones depuis 2013.