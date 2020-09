Me Chanel Alepin est surprise du caractère urgent des dossiers référés sur la plateforme de SERJ. Photos : Site Web de SERJ et LinkedIn

Près de quatre mois après le lancement de SERJ , la conclusion est claire : les plateformes de référencement, ça marche!Alepin Gauthier reçoit maintenant des dossiers à tous les jours sur SERJ, et tous les dossiers ont été traités sans exception. Le cabinet a bon espoir d’atteindre ses objectifs au mois de décembre.« Ce qui m’a vraiment épatée, c’est que 50% des dossiers sont des demandes urgentes, témoigne Me. Il y a du familial, de l’immigration, par exemple monsieur doit présenter des éléments de preuve ou il va perdre son statut… et la date de cour est le lendemain! »« En même temps, c'est le fun, poursuit l’avocate. Je peux dire avec fierté que personne n’a été laissé de côté, même avec le caractère urgent des dossiers. »Ces dossiers sont d’abord proposés à l’interne aux avocats du cabinet, puis à l’externe aux « top référeurs », les avocats ayant déjà transmis plusieurs dossiers sur la plateforme. D’autres dossiers sont référés à des avocats qui ont « la compétence pour faire tel dossier particulier ».Les avocats qui réfèrent un dossier sur la plateforme reçoivent 50$ envoyé au courriel professionnel « dans les 24h de la référence valide reçue », et une heure de formation gratuite provenant de la banque de formation continue d’Alepin Gauthier.Encore étonnant, et pas du tout prévu : des avocats profitent de la plateforme pour discuter de leurs dossiers en cours et échanger en toute collégialité.« Il y a des confrères qui ont développé le réflexe de parler a SERJ : de franchisage dans l'étape pré-référencement, par exemple », illustre Me Chanel Alepin.Pas prévu? Pas grave! SERJ est vivant, et évolue selon les besoins des référeurs et des avocats.« On est contents, on se laisse aller avec ça », se réjouit Me Alepin, qui lance elle-même des initiatives comme des concours parmi les avocats qui réfèrent. Des bouteilles de vin ont ainsi été tirées au hasard parmi eux, de même qu’un rabat des Rabat-Joies Lancé en juin dernier, le Service d’échange et de référencement juridique en ligne (SERJ) offre une alternative aux avocats du Barreau du Québec désireux de référer un dossier à l’externe en raison d’un conflit d’intérêts, d’incapacité de procéder ou de difficulté liée à une situation particulière, comme la pandémie de la COVID-19.