Chaque année, la Fondation du Barreau du Québec récompense les meilleurs auteurs d’articles juridiques, qui se distinguent « par la pertinence de leurs travaux et leur intérêt pour la communauté juridique et le grand public ».Pour la 37e édition du Concours juridique, la Fondation comptait notamment suretcomme présidents des comités.Le prix du meilleur article juridique a été remis à Me, auditrice interne chez Revenu Québec et doctorante de la Faculté de droit de l’Université Laval, pour son article intitulé Le Canada et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes : une obligation d’enquête , publié aux Cahiers de droit en 2019.Dans cette même catégorie, Me, chargé de cours en droit du travail à l’Université de Montréal, a reçu une mention d’honneur pour son article L’arrêt Caron 2.0 : la protection du lien d’emploi de l’accidenté du travail par l’interprétation de la L.a.t.m.p. à la lumière de l’obligation d’accommodement raisonnable , publié dans la revue juridique Thémis de l’Université de Montréal en 2019.Me, oeuvrant au ministère de la Justice du Québec, a quant à lui remporté le prix de nouvel auteur pour son texte « L’action municipale en matière de développement économique », publié aux Éditions Yvon Blais en 2019.Me, professeure à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, et Me, avocat au ministère de la Justice du Canada, ont obtenu le prix pour le meilleur répertoire et manuel de pratique, pour leur ouvrage Aspects juridiques de la fiscalité canadienne des particuliers , publié par Thomson Reuters en 2019.Le concours 2020 étant bouclé, les candidatures sont maintenant ouvertes pour l’édition 2021 La Fondation du Barreau du Québec a comme mission d’encourager « la poursuite de l’excellence » dans la recherche en droit.