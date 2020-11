L'associée directrice Me Gina Doucet. Photo : Site web de Cain Lamarre

Le magazine Les Affaires a monté un classement des 300 PME les plus pérennes du Québec. Parmi celles-ci se trouvent de nombreux cabinets d’avocats québécois, dont nous avons fait la liste.Le plus ancien d’entre eux est aussi la plus ancienne PME du Québec, fondée en 1877!Année de fondation : 1877Voilà un cabinet qui porte bien son slogan : Près pour aller loin! Casgrain Desrosiers Lévesque Bujold Villeneuve a d’abord été fondé en 1877 à Rimouski. S’y est joint par la suite Cain Lamarre Wells, fondé en 1928 à Chicoutimi, puis Gauthier Nepveu Leblanc, créé en 1951 à Sept-Îles.Le cabinet est non seulement le plus ancien du Québec, mais aussi la plus ancienne PME, ce qui réjouit son associée directrice Me« C’est bien formidable! L’important c’est de rester longtemps en tête de ce palmarès-là, parce que personne ne peut nous dépasser! », rigole l’associée directrice, qui ajoute que Cain Lamarre est « là pour longtemps ».Cain Lamarre compte maintenant plus de 200 professionnels du droit, avocats et notaires, présents sur l'ensemble du territoire québécois. Pas moins de 14 stagiaires ont été embauchés à titre d’avocats dans la dernière année, et 11 nouveaux stagiaires se joindront à l’équipe dans la prochaine année.« 50% de nos nouvelles ressources sont des gens qu'on a vraiment formés chez nous, ce qui démontre d’une part la qualité de notre recrutement, mais notre confiance en notre avenir également », souligne Me Doucet.Cain Lamarre poursuit jusqu’au Nord du Québec ses expertises phares en droit des Autochtones, en droit des affaires, en agroalimentaire, en transformation et surtout en environnement, où les pros du cabinet constatent « les défis auxquels nos entreprises vont faire face dans les prochaines années », précise l’associée directrice.Année de fondation : 1892Le cabinet spécialisé en propriété intellectuelle fondé en 1892 à Montréal jouit maintenant d’une renommée internationale. Au Canada seulement, ROBIC est aujourd’hui le 4e plus important déposant de marques de commerce.« On a été l’un des tous premiers cabinets en propriété intellectuelle concentré au départ surtout sur les brevets, relate l’associé principal de ROBIC Me. Malgré tout cet âge-là, on est un bureau extrêmement jeune, un bureau à la fine pointe de la technologie. »ROBIC est en effet un précurseur sur bien des points, dont le sans papier. Le cabinet est sans papier depuis trois ans, ce qui a été infiniment pratique à l’arrivée de la pandémie.« Je peux confirmer qu’on est pratiquement dans les cabinets les plus innovants de ce côté-là, souligne la directrice générale et associée de ROBIC. Côté COVID-19, ça nous a beaucoup aidé! », l’un des fondateurs du cabinet, était lui-même un grand innovateur. M. Robic était un inventeur très connu mondialement dans les années 1930 et 1940, « celui qui a déposé le premier brevet au Canada sur la fission nucléaire », illustre Me Painchaud.Une centaine d’année plus tard, ROBIC poursuit la tradition d’innovation dans un domaine qui justement est innovant, « qui commence à être extrêmement important, et qui va de pair avec la technologie, l’informatique, la génération de données et l'intelligence artificielle », détaille l’associé principal de ROBIC Me Painchaud.Année de fondation : 1916Fondé par Me, le cabinet accueille Mecomme associé en 1957. C’est lui qui développe une spécialisation en droit maritime, un domaine qui fait toujours la réputation du cabinet aujourd’hui.Année de fondation : 1921Le cabinet montréalais a représenté au cours de son existence bien des clients qui sont des symboles de l’histoire entrepreneuriale de la province, dont la chaîne de supermarchés Steinberg. RSS ne comptait que trois avocats en 1930. Le cabinet en compte maintenant près d’une centaine.Année de fondation : 1928Fondé juste avant la Grande dépression de 1929, le cabinet alors spécialisé en droit immobilier a surmonté l’épreuve et s’est adjoint quatre autres cabinets dans la foulée de la Révolution tranquille. Deschênes, De Grandpré, Deschênes, Colas, Godin, Lapointe, Paquette et Lasnier, spécialisé en litige, en droit des assurances, en droit immobilier et en droit des affaires, est ainsi devenu à ce moment le plus grand cabinet d’expression française au monde.Année de fondation : 1950LRMM est né de la fusion des cabinets Lapointe Rosenstein et Marchand Melançon Forget en 2010. C’est aujourd’hui un cabinet multilingue et multiculturel, dont le tiers des 60 avocats « sont des Canadiens de première ou de deuxième génération, à l’image de la diversité culturelle et linguistique de Montréal », indique LRMM.Année de fondation : 1954D’abord nommé Beaudoin, Riel, le cabinet est devenu Dunton Rainville en 1988 à la suite de l’intégration de plusieurs autres cabinets. En plus d’être un spécialiste du droit des affaires depuis sa fondation, le cabinet Dunton Rainville contribue à la magistrature depuis des décennies en voyant s’élever à la fonction de juge de nombreux de ses avocats, dont feuà la Cour suprême du Canada.Année de fondation : 1970Depuis sa fondation il y a 50 ans, Morency peut se vanter d’avoir bâti une « expertise à 360 degrés », qui couvre la totalité des facettes du droit. Le cabinet compte maintenant pas moins de 73 avocats, trois notaires, et 14 parajuristes.Année de fondation : 1983En fait, Joli-Coeur Lacasse est maintenant fusionné avec Therrien Couture depuis 2019. Le cabinet se nomme aujourd’hui Therrien Couture Joli-Coeur, ou le Groupe TCJ. Le nouveau cabinet mise donc sur six établissements d’affaires, situés à Brossard, Laval, Montréal, Québec, Saint-Hyacinthe et Sherbrooke, dans lesquels oeuvrent plus de 350 personnes.