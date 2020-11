Suivez ces 5 trucs et vous survivrez à votre journée de travail! Photo : Shutterstock

Avec la fatigue liée à la pandémie, au changement d’heure et au déclin de la lumière, la motivation pour passer à travers de sa journée de travail peut être assez basse.Une chance que le Harvard Business Review est là. Le magazine spécialisé a fait paraître la semaine dernière l’article « Feeling Overwhelmed? Here’s How to Get through the Workday », qui donne cinq excellentes astuces pour survivre à sa journée.On s’est dit que ce serait utile à tout le monde, alors les voici!Commencez par travailler sur un dossier que vous connaissez, ou sur des tâches pour lesquelles vous avez beaucoup d’expérience. Le sentiment d’accomplissement que vous aurez à terminer ce travail-là aidera à vous motiver pour d’autres tâches.Mettre enfin la main à la pâte dans un dossier moins connu de vous, c’est la meilleure façon d’augmenter votre confiance en vous! Lorsqu’on agit en ayant confiance en nos idées et nos compétences, cela donne en quelque sorte l’antidote aux pensées négatives et peut stopper net la spirale dépressionnaire.Mieux vaut avoir du travail accompli que pas de travail accompli du tout. Un objectif modeste peut vous éviter de vous sentir submergé, et par le fait même de procrastiner. Lorsque vous serez dans le bain, vous arriverez à atteindre votre objectif.Se sentir seul peut augmenter le stress et réduire la productivité. Sentez-vous à l’aise de prendre contact avec les gens, car ils pourraient très bien vous fournir le support dont vous avez besoin.Les émotions moins agréables ne veulent pas dire que vous êtes perdu. La clé, c’est de les utiliser pour vous propulser en avant plutôt que de les balayer du revers de la main.