La juge Christine Lafrance. Photo : Archives

Me Gilles Ouimet. Photo : Archives

Me Antonietta Melchiorre. Photo : Site web de Lapointe Rosenstein Marchand Melançon

La juge Julie Veilleux. Photo : Site web du Tribunal des professions

Le cabinet du premier ministre a annoncé la semaine dernière la nomination de nombreux avocats sélectionnés par le Conseil des ministres pour siéger au Conseil de la justice administrative et au Conseil de la magistrature.Les voici!Me Bédard est de nouveau nommée membre du Conseil de la justice administrative, au sein duquel elle est coordinatrice depuis 2016. Elle a auparavant agi en tant que commissaire de la Commission des relations du travail (2004-2008), puis commissaire et coordonnatrice de la même Commission (2008-2015). On l’a aussi vue à la Commission de l’équité salariale, au ministère de la Justice (1986-2004), et à la Commission des normes du travail (1986-1991).L’avocate Me Charest est elle aussi de nouveau nommée membre du Conseil de la justice administrative, où elle siège depuis 2008 à titre de membre avocate de la section affaires immobilières. Elle a précédemment été avocate en cabinet au sein de Joli-Cœur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre (2002-2008), Richer Charest, avocats (1998-2002), et Guy et Gilbert (1990-1998).Me De Grandmont se joint au Conseil de la justice administrative après avoir été conseiller juridique de l’Autorité régionale de transport métropolitain, du Réseau de transport métropolitain, de ABB inc. et de Aveos Performance aéronautique inc. Aussi membre du Barreau de l’État de New York, il a également fait un passage en cabinet auprès d’Ogilvy Renault (2007-2008) et De Grandpré Chait (2005-2007).Membre émérite du Barreau du Québec, Me Ouimet est syndic à la Chambre de la sécurité financière depuis 2018. Il se joint maintenant au Conseil de la justice administrative. Me Ouimet était auparavant en pratique privée, et il a déjà été député de la circonscription électorale de Fabre à l’Assemblée nationale (2012-2015). De 1999 à 2012, il était associé chez Shadley Battista.Déjà membre du Tribunal administratif du logement depuis cette année, Me Marois devient également membre du Conseil de la justice administrative. L’avocate est aussi toujours chargée de cours à l’École du Barreau en éthique et déontologie et en droit des personnes à Sherbrooke.Me Melchiorre se joint elle aussi au Conseil de la justice administrative, elle qui est déjà membre à temps partiel du Tribunal administratif des marchés financiers depuis 2018. L’avocate est associée, arbitre et médiatrice en Litiges civil et commercial et en valeurs mobilières chez Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, où elle travaille depuis 1992.Si elle n’est pas membre du Barreau, Mme Ariane Porcin est doctorante en droit de l’Université de Montréal et titulaire d’une maîtrise en droit économique et des relations d'affaires de l’Université de Perpignan en France. La chargée de cours de l’Université de Sherbrooke et de l’Université de Montréal est de plus commissaire à temps partiel de la Commission du droit d'auteur du Canada depuis 2018. Elle se joint au Conseil de la justice administrative.La juge de la Cour du Québec à Gatineau Christine Lafrance, nommée en 2013, vient d’être également nommée au Conseil de la magistrature. Elle a été longtemps procureure aux poursuites criminelles et pénales (2006-2013) et substitut du procureur général de 2002 à 2006.Nommée à la magistrature en 2006, la juge Veilleux travaille à la Cour du Québec. Elle est maintenant membre du Conseil de la magistrature, en plus d’être présidente du Tribunal des professions depuis cette année. Elle en était auparavant vice-présidente (2013-2020). Dans sa pratique, on l’a vue associée chez Donati Maisonneuve (2001-2006), avocate chez Lavery (1988-2001) et avocate chez Geoffrion Jetté (1986-1988).