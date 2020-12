Le Barreau du Québec a annoncé des changements importants au Registre foncier. Photo : Shutterstock

Le Barreau du Québec a annoncé des changements importants au Registre foncier dans la foulée de l’adoption de la loi 35, la Loi visant à moderniser certaines règles relatives à la publicité foncière et à favoriser la diffusion de l’information géospatiale.Dès le 1er février prochain, ces changements viendront compléter l’informatisation du Registre foncier et améliorer la prestation de services aux citoyens et aux entreprises tout en renforçant la protection des renseignements personnels :Le Code civil sera en outre ajusté pour « retirer l’exigence de la mention de la date et du lieu de naissance du défunt dans la déclaration de transmission, sauf pour les actes antérieurs au 1er février 2021, les actes de l’état civil requis à des fins de publicité, et si un renseignement prohibé est exigé dans une loi ou un règlement », spécifie le Barreau.Dès le 1er février, tous les documents pourront être transmis électroniquement au Registre foncier autant par les notaires, avocats, huissiers de justice que les arpenteurs-géomètres. À partir du 8 novembre suivant, la transmission électronique des documents sera la seule acceptée.