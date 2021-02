Me Jeremy Brisset, spécialiste du droit des sociétés. Photo : Site web d’Osler

Osler a annoncé à la mi-février l'ajout de 12 associés à travers le Canada. Parmi eux se trouve un Québécois : Me, spécialiste du droit des sociétés, qui est déjà au bureau de Montréal d’Osler depuis qu’il a débuté sa pratique il y a 10 ans de cela.« Les compétences et le talent de notre nouvelle cohorte d’associés vont permettre de continuer à renforcer notre cabinet et nos services pendant de nombreuses années à venir. Nous sommes enthousiastes de cet apport d’une nouvelle génération de talents exceptionnels qui viennent se joindre à nos associés actuels », a souligné l’associé directeur national d’OslerLa pratique du Barreau 2011 porte sur plusieurs volets du droit des sociétés et des valeurs mobilières, plus particulièrement sur le financement d’entreprises, les fusions et acquisitions et la gouvernance d’entreprise.« Il a représenté des émetteurs publics, des institutions financières, des fonds d’investissement et des banques d’investissement, ainsi que des chefs de file dans un éventail de secteurs, notamment l’immobilier, les technologies, le commerce de détail, l’industrie du jeu, le cannabis, les biotechnologies et les produits pharmaceutiques », énumère son cabinet.Me Brisset a travaillé à titre d’étudiant chez Osler pendant un an alors qu’il complétait son bac en droit à l’Université de Montréal. C’est aussi au sein du cabinet qu’il a fait son stage du Barreau, avant d’y être embauché comme avocat à la fin 2011.Le nouvel associé est également professeur à l'Institut canadien du crédit depuis plus de sept ans.