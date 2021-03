Corey Omer. Photo : Site web de Davies

se joint à titre d’associé à l’équipe de Davies à Montréal après avoir exercé pendant plus de six ans pour Sullivan and Cromwell à New York.Aux États-Unis, il a acquis la réputation d’obtenir gain de cause pour ses clients dans des litiges commerciaux, des actions collectives, des médiations et des enquêtes liées à la réglementation complexe.Son expertise en droit du cyberespace lui permettra de conseiller les clients dans des domaines comme la gouvernance de la cybersécurité, la confidentialité des données et les plans d’intervention en cas de brèche de données.Il vient compléter les forces de l’équipe d’avocats plaidants de Davies dans des questions touchant le droit commercial, la concurrence, la protection des consommateurs, l’assurance et le droit pénal des affaires.Le Barreau 2013 est également au Tableau de l’Ordre des barreaux de l’Ontario et de New York. Ayant commencé ses études de droit à l’Université McGill, il a poursuivi sa formation à l’Université Harvard, où il a reçu la bourse Frank Knox Memorial, remise aux meilleurs étudiants canadiens.