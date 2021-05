Julie Lessard, Karl Blackburn et Denis Hamel. Photos : Site web de BCF et LinkedIn

Me Marie Cossette.

Ça bouge dans le monde du droit… Les nouvelles des bureaux le confirment ! Coup d'œil sur les actualités, petites et grandes, de vos cabinets favoris.Me, associée et chef de l’équipe d’immigration d’affaires chez BCF, sera panéliste ce jeudi 6 mai dans le cadre d’un webinaire organisé par le Conseil du patronat du Québec.Intitulé Mythes et réalités de l’immigration économique, l’événement se tiendra en compagnie de, président et chef de la direction du CPQ, et, ASC, vice-président, politiques de développement de la main d’oeuvre et Mia Homsy, présidente-directrice générale de l’Institut du Québec.Mede Dunton Rainville a récemment été nommée administratrice au sein du conseil d’administration du Jeune Barreau Laurentides-Lanaudière.La Barreau 2016 exerce à titre de procureure en poursuite pour les différentes cours municipales desservies par notre cabinet de même qu’en litige civil notamment en vices cachés et en partage de patrimoine.Fasken et l’Université de Montréal, main dans la main ?Le cabinet et la Faculté de droit de l’UdeM confirment qu’ils offriront, dès septembre 2021, un à part entière sur le droit OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires).Ce programme, dit-on, devrait permettre aux juristes du Québec d’être sensibilisés aux nouvelles réalités juridiques de l’Afrique liées à l’OHADA laquelle propose un cadre commun, unifié et intégré pour une meilleure intégration et développement de l’économie dans le cadre de la mondialisation.L’IFLR1000 a décerné le prix Femmes Leaders 2021 à Mes Ana Badour, Linda Brown et Nancy Carroll, associées chez McCarthy Tétrault.Selon le cabinet, ce prix est une reconnaissance de leur service client et de leur expertise dans le domaine des transactions commerciales.Le cabinet Norton Rose Fulbright a confirmé la nomination de l’une de ses associées à un poste important…Me, associée dans le groupe Litiges, a été nommée à titre de présidente du conseil d’administration de la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec.Elle est la première femme à occuper cette fonction.« Son grand intérêt pour les arts, sa rigueur ainsi que son aide précieuse dans les dossiers importants, entre autres ceux d’ordre juridique, soutiendront les actions stratégiques de la Fondation et lui permettront de rêver grand », indique en ligne la fondation du Musée.Un cabinet… à échelle humaine ?Si cette expression est galvaudée, notons que le cabinet Stikeman Elliott a tenu à souligner le travail de ses employés, dans le cadre de la semaine d’appréciation du personnel.« Nous en avons profité pour reconnaître la résilience et le travail de nos membres au moyen d’activités qui nous ont rassemblés, même si nous sommes à la maison », a confirmé le cabinet en ligne.