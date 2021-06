Me Alain Ricard. Photo : Fasken

Le Conseil d’administration de la Chambre des notaires et le CAIJ ont conclu une entente de principe pour que tous les notaires puissent être membres du CAIJ.« Ce regard visionnaire, audacieux et innovant porté par les fondateurs du CAIJ en 2001 trouve une résonance particulière, alors que le CAIJ franchit un jalon important de son évolution » a mentionné Me, le président du Conseil d’administration du CAIJ.Les nouveaux membres seront invités à des séances d’accueil et de formation à l’automne prochain.Les détails sont en cours de finalisation et seront bientôt disponibles.« Je m’adresse également à tous les notaires du Québec pour vous communiquer notre fierté de vous accueillir dans nos rangs et vous assurer de notre engagement à vous soutenir dans vos pratiques avec l’agilité, le professionnalisme, la rigueur et l’innovation qui caractérisent l’équipe du CAIJ », a déclaré le président du Conseil d’administration.Grâce à cette entente, les notaires pourront accéder à l’information juridique.La Direction du CAIJ souhaite continuer à assurer un leadership positif dans la communauté juridique et auprès des citoyens.