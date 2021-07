Me Ariane Bisaillon. Source : Site web de Blakes

Air Canada, qui jouait pour la Fondation Air Canada ;

Banque Nationale, qui jouait pour Le Chaînon ;

Boralex / Intact, qui jouait pour la Fondation Miriam ;

Énergir, qui jouait pour Soupe pour Elles ;

Financière Banque Nationale, qui jouait pour Le Phare Enfants et Familles

Pomerleau, qui jouait pour la Fondation Marie-Vincent

Investissements PSP, qui jouait pour la Fondation Hôpital Jean-Talon ;

Rose Life Sciences, qui jouait pour la Fondation pour l’enfance Starlight

Banque Scotia / Roynat, qui jouait pour la Fondation Jeunes en tête

La pandémie n’a pas eu raison de la Régate Edward Blakes…Le cabinet Blakes renouvelait l’expérience le 16 juin dernier...à la différence qu’il s’agissait, pandémie oblige, cette fois-ci d’une édition virtuelle. Une première depuis 2017, date à laquelle l’événement a été lancé.Les bateaux-dragons ont ainsi fait place à un quiz virtuel de culture générale, avec des questions de droit, de musique et d’histoire. Pour ne nommer que ces domaines.« C’est un événement, qui, sous sa première forme, était une course de bateau-dragon. Des équipes mixtes, formées de clients et d’avocats, s’affrontaient pour un montant de 5 000 $ que nous remettions à une fondation choisie par l’équipe gagnante », explique Me, associée de Blakes à Montréal.Source : Blakes/ VimeoAvec cette nouvelle édition, renommé Régate des neurones, le cabinet a réuni 9 équipes, lesquelles ont combattu à coup de questions à choix multiples.Un « défi plus intellectuel que sportif », reconnaît Me Bisaillon. Elle considère tout de même cette première édition virtuelle comme un franc succès.« Il y avait des rondes d’élimination, mais les équipes éliminées sont restées jusqu’à la fin. Nous avons eu beaucoup de plaisir. Les questions étaient légères, même si quelques-unes en droit international étaient plus corsées », ajoute la Barreau 2013.En prévision de la prochaine édition, Me Bisaillon s’autorise même à rêver. Elle se « croise les doigts » pour que celle-ci puisse avoir lieu « en personnes ».« Dans le contexte, c’était super agréable et c’était le mieux que nous puissions faire. Mais nous avons tout de même hâte de retrouver nos clients en personne. Ce fut toujours de super beaux événements par le passé… il y avait la course suivie d’un barbecue où tout le monde pouvait réseauter. »Comme lors des éditions précédentes, le cabinet a remis des montants d’argent aux fondations choisis par les équipes gagnantes, soit la Fondation Air Canada pour Air Canada, la fondation Miriam pour Boralex / Intact.La première a obtenu 5 000 $ tandis que la seconde a reçu 2 500 $.Notons que cet événement s’inscrit dans le cadre des activités caritatives organisées par Blakes. S’il leur permet de « remercier leurs clients », il s’inscrit aussi, selon Me Bisaillon, dans l’« esprit » d’entraide du cabinet.« Nous nous impliquons beaucoup, autant dans les campagnes de Centraide qu’en termes d’heures pro bono, où nous accompagnons plus de 150 organismes caritatifs à raison de 10 000 heures par année. Outre le plaisir que nous avons ressenti en jouant, il est important de pouvoir redonner à la communauté. »Les neuf équipes qui ont participé à la Régate des neurones :