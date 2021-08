Source: Shutterstock

Les équipes efficaces ont des compétences complémentaires, et elles se concentrent sur un objectif commun et partagé. Elles font avancer les choses… et pas n’importe quelles choses, mais uniquement les bonnes choses, résume Attorney at Work Cette définition des équipes efficaces est trop rarement atteinte dans les cabinets de services juridiques, où on se satisfait trop souvent de laisser les individus continuer à agir isolément, en misant sur des réunions - non organisées - pour se donner bonne conscience.Pourtant, rendre une équipe efficace n’est pas hors de portée. Pour y parvenir, il faut commencer par construire une équipe structurée autour de la cohésion, de la responsabilité et de la productivité.Chaque personne doit être à sa place, et pas n’importe quelle place, mais la place où elle peut réussir. De quoi votre cabinet a-t-il besoin? Regroupez ces besoins en compétences, sans penser à qui peut remplir ces besoins.Une fois ces postes définis, c’est le moment de chercher les personnes les plus aptes à les occuper, parmi votre équipe juridique.Vous placez ainsi chaque membre de votre équipe dans le poste qui le mènera le plus sûrement à la réussite.Le dirigeant doit offrir à ses collaborateurs les moyens de se développer et de réussir.Les réunions doivent être bien menées et très ciblées, de manière à montrer la confiance que vous placez en votre équipe. Il n’y a rien de pire qu’une réunion où chacun finit par se demander ce qu’il fait là, à quelle heure la réunion va se terminer, et comment échapper à la prochaine. Tout ceci entretient malheureusement un climat de sous-efficacité et de sous-confiance.Le leadership doit être volontariste. N’attendez pas que les petits problèmes deviennent gros. Organisez des rencontres en tête à tête, de manière à résoudre ces petits problèmes dès leur apparition. Cela vous permettra d’explorer ce que chacun fait, comment il le fait, et comment il pourrait mieux le faire.C’est la culture d’entreprise qui fait d’une bonne équipe une équipe exceptionnelle. Elle rassemble l’équipe autour d’un état d’esprit unique. Elle définit ce qui compte dans votre organisation.Commencez par définir vos valeurs fondamentales: elles sont ce qui vous distingue de vos concurrents et qui détermine le succès de votre entreprise. Intégrez ces valeurs fondamentales dans vos communications internes, dans vos critères d’évaluation des performances, et dans vos réunions d’équipe.La construction d’une équipe efficace demande un investissement temps et en énergie de la part du dirigeant de cabinet. Mais c’est le prix pour lever les obstacles invisibles à l’amélioration de la productivité.