Le Conseil des ministres vient tout juste de nommer une pléthore de juristes. Pas un, ni deux, ni trois, mais bien une douzaine !Mesainsi que Mesetsont nommés de nouveau membres du Tribunal administratif du logement.Mea aussi été de nouveau nommée membre à temps partiel du Comité de déontologie policière, le 1er septembre dernier. De son côté, Me Carole Doré a été nommée de nouveau membre du Comité de retraite du régime de retraite du personnel d’encadrement.Me Deland, notaire, a obtenu son diplôme de droit notarial à l’Université de Montréal en 1981. Elle détient aussi une licence en lettres légales et un baccalauréat en sciences politiques.Danielle Deland est membre du Tribunal administratif du logement depuis 2020. Elle a été régisseuse à la Régie du logement entre 2012 et 2020. Elle a aussi travaillé à la Chambre des notaires entre 2007 et 2012.Me Fortin est membre du Tribunal administratif du logement depuis 2020. Elle a passé 13 ans à la Régie du logement comme régisseuse, entre 2007 et 2020.Bachelière de l’UQAM, en 1985, elle a fait ses débuts en pratique privée chez Morency, Tremblay, Lemieux, Fortin entre 1988 et 2002.Elle a été avocate fiscaliste entre 2004 et 2006 chez Mallette et chez Pothier Morency entre 2006 et 2007.Me Mailfait est membre et vice-présidente du Tribunal administratif du logement depuis 2020.Détentrice d’une maîtrise en droit de l’Université Paris X - Nanterre, elle a complété sa licence en droit à l’Université de Montréal en 1991.Me Mailfait a été régisseuse et vice-présidente de la Régie du logement entre 2016 et 2020, après y avoir fait ses débuts en 2007. Elle a notamment été secrétaire de l’Ordre du Barreau entre 2006 et 2007.Elle a travaillé à la Régie de l’énergie entre 1997 et 2005.Me Forest est membre du Tribunal administratif du logement depuis 2020. Il a travaillé à la Régie du logement pendant huit ans, entre 2008 et 2012.Il a travaillé par le passé pour Avocat service conseil ainsi que pour Acquisition conseil enr comme courtier immobilier.Outre le droit, Me Forest a travaillé comme conseiller politique pour le bureau du député de la circonscription électorale de Portneuf entre 2007 et 2008. À l’époque, c’est Raymond Francoeur de l’Action démocratique du Québec qui était le député.Me Gauthier a complété sa licence en droit civil à l’Université d’Ottawa en 1979. Il détient aussi un diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion de HEC Montréal depuis 1998.Me Gauthier est membre du Tribunal administratif du logement depuis 2020. Avant de joindre la Régie de logement, en 2012, il a travaillé à l’Atelier d’artisanat du centre-ville inc. entre 1996 et 2012. Il a été avocat en pratique privée et directeur général.Me Guay est membre du Tribunal administratif du logement depuis 2020. Il a travaillé à la Régie du logement pendant deux ans comme avocat en pratique privée avant de s’y joindre comme régisseur en 2012.Détenteur, depuis 1986, d’une licence en droit de l’Université d’Ottawa, il a travaillé chez Turcotte Fortin Guay Cantin & Marceau comme avocat associé de 1987 à 1999.Me Landry a terminé son droit à l’Université Laval en 1993. Il détient aussi un baccalauréat avec majeure en communication publique et mineure en littérature française de la même université.Marc Landry est membre du Tribunal administratif du logement depuis 2020. Il a travaillé au Centre Avocat-Conseil entre 1995 et 1998 avant d'œuvrer chez Dubé Dion Kennedy de 1999 à 2007.Il a été à la Régie du logement de 2007 à 2020.Me Robins détient plusieurs diplômes universitaires, à commencer par un diplôme en enseignement de l’Université McGill, obtenu en 1968 et un baccalauréat ès arts de l’Université Concordia en 1970.Me Robins a complété son baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke en 1985. Il a travaillé auparavant, entre 1975 et 1982, comme professeur à La Commission des écoles protestantes du Grand Montréal.Avocat chez Bergman Aspler & assoc. \ avocats de 1993 à 2000, il est aussi professeur en droit à temps partiel à l’Université de Sherbrooke depuis 1999.Ross Robins est membre du Tribunal administratif du logement depuis 2020. Il a été régisseur à la Régie du logement entre 2012 et 2020.Me Cree est nommée de nouveau membre à temps partiel du Comité de déontologie policière. Elle a comme particularité d’être membre de trois Barreaux différents : celui de l’État de New York, celui de l’Ontario et celui du Québec.Elle a complété sa formation en droit à l’Université McGill en 2000. Elle est membre à temps partiel du Comité de déontologie policière depuis 2015. Elle est aussi présidente suppléante à la Chambre de la sécurité financière depuis 2019.Elle a travaillé chez Hutchins Légal comme avocate entre 2003 et 2019.Me Carole Doré a été nommée de nouveau membre du Comité de retraite du régime de retraite du personnel d’encadrement.Elle est médiatrice accréditée en matière de droit de la famille depuis 2006. Outre sa formation en droit, qu’elle a complété à l’UQAM en 1988, elle détient aussi une maîtrise en droit et politique internationale de la même institution depuis 2004.Elle est depuis 2008 directrice des affaires juridiques de l’Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux. Elle y a travaillé comme avocate et médiatrice en pratique privée de 1989 à 2008.