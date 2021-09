Transaction dirigée par Guillaume Synnott et Carl bélanger, avec l’aide de Kristian Zimmerman, Angela Onesi, Emilie Bundock et Nathalie Gagnon du cabinet BCF Avocats d’affaires. Source : fasken et BCF

Sagard Private Equity Canada (Sagard PE), le nouveau fonds de capital-investissement de Sagard, qui se concentre sur le marché canadien des entreprises à moyenne capitalisation, annonçait le 8 septembre dernier son premier investissement avec l'acquisition de Groupe LOU-TEC.Fondé à Terrebonne, en 1979, LOU-TEC est une importante société de location de machineries lourdes, d'outils et d'équipements spécialisés qui opère principalement au Québec. Sagard PE a dirigé cette acquisition en s'associant à Partenaires Walter Capital, Investissement Québec et BDC Capital.« Notre investissement dans le Groupe LOU-TEC est un excellent exemple de la stratégie de Sagard PE, qui consiste à s'associer à des entreprises performantes et à collaborer avec des co-investisseurs pour accélérer la progression de ces entreprises vers une position de chef de file sur leur marché, a déclaré, associée et cheffe de Sagard PE. Nous avons été impressionnés par la croissance remarquable de LOU-TEC sur un marché très dynamique, et nous sommes fiers de nous associer au PDGet à son équipe pour notre premier investissement. »Dans le cadre de cette transaction, Sagard PE, Investissement Québec et BDC Capital était représentés par le cabinet Fasken, avec une équipe dirigée paretCette équipe était composée deet, en droit des affaires,et, en financement bancaire,et, en droit de l’environnement,et, en droit immobilier,, en droit du travail, et, en droit de la concurrence.Walter Capital était représenté paret, du cabinet BCF Avocats d’affaires.Du côté des vendeurs, le Groupe LOU-TEC était représenté paret, de McCarthy Tétrault.« Nous sommes honorés de nous associer à Sagard afin de poursuivre notre mission et notre passion pour accompagner nos clients dans la réalisation de leurs travaux de construction, de rénovation et de maintenance. Depuis plus de 40 ans, LOU-TEC a contribué à bâtir le Québec et est devenu un leader dans l'industrie de la location », a déclaré, président-directeur général de Groupe LOU-TEC.Walter Capital s’est dite « heureuse » de s’associer à l’entreprise québécoise, de même qu’Investissement Québec se dit « ravi » de participer à cette transaction.« L'équipe Partenaires investissement de croissance de la BDC se sent privilégiée de soutenir le Groupe LOU-TEC et ses dirigeants dans sa prochaine phase de croissance et d'aider l'entreprise à devenir un chef de file canadien », a conclu, associé, Partenaires investissement de croissance.