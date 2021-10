Le professeur Bjarne Melkevik. Source : Site web de l’Université Laval

La professeure Carissima Mathen. Source : Site web de l’Université d’Ottawa

Alain Roussy, doyen par intérim de la Section de common law de la Faculté de droit. Source : Site web de l’Université d’Ottawa

L’étudiant Frédéric Daigneault-Gilker. Source : Site web de l’Université du Québec à Montréal

Le professeura reçu les insignes de Docteur Honoris Causa de The International Civilization Open University (Beirut et Londres).Ce doctorat honorifique lui a été décerné pour sa contribution notable à la philosophie du droit et son apport significatif à l’analyse des rapports entre le droit, la politique et la sociologie.Parrainé par l'Association Libanaise de Philosophie du droit, la cérémonie s’est déroulée en présentiel le 2 octobre dernier.La cinquième édition du livre Interprétation des lois vient de paraître aux Éditions Thémis.Rédigé par le professeuret le professeur à l’Université de Montréal, l’ouvrage aborde les méthodes et les principes de l’interprétation des textes législatifs dans un contexte de common law ou de droit civil.Cette nouvelle édition est une mise à jour des éditions précédentes et relate un contenu approfondi.Depuis sa première édition en 1982, cet ouvrage est devenu une référence pour les juristes, tribunaux et chercheurs en droit.L’ouvrage de la professeurede la Section de Common law sur le droit et la politique des avis consultatifs est arrivé à la deuxième place à la remise du Prix Walter Owen 2021 de la Fondation canadienne pour la recherche juridique.Paru en 2019 chez Hart Publishing, ce livre explique les enjeux juridiques et politiques liés aux avis consultatifs. Il démontre notamment que les opinions sont devenues partie intégrante du droit canadien dans une perspective d’évolution plus large du droit constitutionnel. L’auteure s’appuie sur la théorie juridique, l’histoire constitutionnelle et les sciences politiques.C’est la deuxième année consécutive qu’un ouvrage de la Section de common law reçoit une distinction de la FCRJ. L’an passé, le livre du professeurLe secret ministériel : théorie et pratique avait remporté la deuxième place.Le prix Walter Owen récompense l’excellence en rédaction juridique et de nouvelles contributions à la doctrine juridique canadienne.Trois étudiants de la Section Common Law ont lancé une nouvelle plateforme gratuite, intitulée JusTech pour les petites ou moyennes entreprises victimes d’atteintes à la protection des données.Cet outil permet d’aider les entreprises à déclarer les atteintes aux mesures de sécurité et à se prémunir de futures attaques de renseignements personnels et données.etsont membres de l’équipe en technologie pour la Section de common law.« Notre travail acharné a donné naissance à un outil qui enlève une épine du pied à beaucoup de PME canadiennes, ces entreprises qui forment un pilier de notre économie. L’accès à la justice est plus qu’un concept à la mode pour nous : c’est notre raison d’être, c’est ce qui justifie tout le temps consacré à la question. En somme, nous visons à alléger un fardeau déjà lourd et à apporter notre soutien », a expliqué Ritesh Kotak, un des trois créateurs de la plateforme.Récemment, ils ont remporté le concours Harvey Finkelstein Entrepreneurship Challenge et ont reçu la somme de 2 000 $. Cette somme s’ajoute aux fonds de démarrage de 20 000 $ réuni au préalable pour soutenir la communauté des PME et favoriser l’accès à la justice.« Quel bonheur de voir Ayushi, Ryan et Ritesh remporter le concours Harvey Finkelstein Entrepreneurship Challenge avec leur plateforme JusTech, qui intègre avec brio la pensée juridique et entrepreneuriale », a déclaré, doyen par intérim de la Section de common law de la Faculté de droit.Les créateurs continuent à développer le site Web pour proposer des ressources en anglais et en français.La revue scientifique Communitas, théories et pratiques de la normativité du Département de sciences juridiques de l’UQAM est à la recherche d’un étudiant pour co-diriger deux comités internes.Le mandat dure un an et peut être renouvelable. Il s’agit d’un poste de supervision du processus éditorial et non rémunéré.Les comités veillent notamment à la production et à l’actualisation du processus détaillé d’édition d’articles scientifiques.Les candidats retenus devront s’adapter à la ligne éditoriale de la revue et à ses objectifs.Vous pouvez soumettre votre candidature jusqu’au 15 octobre 2021 à l’adresse suivante : communitas.uqam à gmail.com . Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site officiel L’étudianta reçu la bourse Stanley B. Ryerson du CIRFA 2021 pour la rédaction de son article intitulé « Le droit de l’investissement et la belt and road initiative : réflexion théorique ».Cette bourse lui a été décernée par la vice-présidentM. Daigneault-Gilker est actuellement étudiant à la maîtrise en droit international au Département des sciences juridiques à l’UQAM.