Me William Audet. Source: Site web de Bereskin & Parr

Mepoursuit sa carrière d’avocat chez Bereskin & Parr à Montréal.« Je me sens excessivement fier et chanceux d’avoir rejoint l’équipe de Bereskin & Parr. C’est un cabinet qui est reconnu pour son expertise en propriété intellectuelle tant sur le plan national qu'international », dit-il.Sa pratique se concentre principalement en droit de la propriété intellectuelle et des marques de commerce.« Je me sens privilégié de travailler dans l’équipe à Montréal, auprès de mes mentors et associés Meet Me. Ce sont deux personnes que j’admire et c’était une motivation de plus pour rejoindre le cabinet », explique le jeune avocat.Il traite des dossiers portant sur la protection des marques de commerce incluant la recherche de disponibilité et rédaction d’opinions, l’octroi de licences et protection des droits afférents ainsi que sur la protection des dessins industriels et droits d’auteur.« La propriété intellectuelle est un domaine passionnant et fascinant à la fois. Contrairement à d’autres domaines du droit, on a la chance de travailler auprès de tous types d’industries et entreprises de différents secteurs », souligne-t-il.Avant son admission au Barreau du Québec cette année, il a travaillé au cabinet à titre d’étudiant puis stagiaire en droit, de 2019 à 2021. Il a également agi à titre d’auxiliaire de recherche pour plusieurs cours en droit de la propriété intellectuelle et en développement professionnel à l’Université de Sherbrooke.« La place du cabinet, en tant que leader en propriété intellectuelle au Québec, s’est solidifiée au cours de dernières années avec l’arrivée de deux nouveaux associés Meet Me. Aussi, c’est un cabinet qui met en valeur la diversité et l’inclusion et qui offre un bel environnement de travail », affirme Me Audet.Durant ses études, il a rédigé plusieurs articles en droit de la propriété intellectuelle dont un ouvrage intitulé Précis de propriété intellectuelle pour des étudiants inscrits dans un cours universitaire sur le droit de la propriété intellectuelle.Membre de l’Association littéraire & artistique internationale, il a fondé et dirigé son projet à but non lucratif, intitulé UniversDroit, pendant quatre ans. Il s’est également impliqué au sein de la Société québécoise de droit international, en tant que webmestre pendant plus de deux ans.Me Audet parle couramment le français et l’anglais.Diplômé en droit civil de l’Université de Sherbrooke, il a obtenu un juris doctor spécialisé en droit transnational à la même université en 2018. Présentement, il complète une maîtrise en droit sur le droit d’auteur et l’intelligence artificielle à l’Université de Sherbrooke.