Avec les quatrième et cinquième vagues de COVID-19, cette année, encore, a été marquée par de nombreuses controverses, nominations et parcours inspirants… voici les textes qui ont généré le plus de clics…En janvier dernier, un organisme, opposé aux mesures sanitaires, a envoyé une mise en demeure au premier ministre du Québec pour engager sa responsabilité civile personnelle face aux risques et effets secondaires des vaccins contre la COVID-19.Une étudiante en droit de l’Université de Montréals’est rendue en Cour supérieure pour contester sa note d’examen d’un cours enseigné par. Celui-ci a refusé de s’entretenir avec nous en répondant par courriel « Je ne fais pas de commentaires à Droit Inc (sic). Foutez-moi la paix ». Une affaire qui a généré beaucoup de commentaires…Après neuf ans comme directeur juridique en projets et financement chez Desjardins, Meest devenu le nouveau chef des affaires juridiques au début de l’année. Cette entrevue exclusive a attiré votre attention…D’un grand cabinet à une grande entreprise, Mea su gravir les échelons et prendre les opportunités au bon moment. Ce qui l’a amenée à devenir la nouvelle vice-présidente juridique en développement et construction au sein du groupe Montoni. Retour sur son parcours !La nouvelle vice-présidente aux affaires juridiques de Goodfood, Me, nous a parlé de son nouveau mandat et ça vous a plu !Deux avocates spécialisées en droit du travail expliquent les enjeux impliquant l’obligation de la vaccination obligatoire en milieu de travail.Le journal des étudiants en droit a révélé que certains professeurs à la Faculté de droit de l’Université de Montréal font le strict minimum pour les cours en ligne. Est-ce qu’on parle plus de paresse de la part des enseignants ou de lacunes au niveau de l’administration ?Voici le portrait d’une avocate de Miller Thomson qui jongle entre vie de famille et vie professionnelle.Un professeur de droit de l’Université Laval n’a pas mâché ses mots sur la crise sanitaire et a publié plusieurs commentaires erronés sur ses réseaux sociaux…Une étudiante a choisi de briser le silence sur son échec à l’examen du Barreau, en partageant la nouvelle sur ses réseaux sociaux. Nous lui avons parlé !Suite à un désaccord, un avocat a démissionné du Barreau en pleine audience visant à préparer le procés de son client, accusé de meurtre… Cette histoire a fait la Une de Droit-inc.Deux avocats de Lavery répondent aux questions liées au télétravail : quelles sont les dépenses permises pour les employés et quels sont les impacts fiscaux pour les employeurs ?Me, pratiquant en droit de l’immigration, a déposé une demande en Cour supérieure pour faire déclarer l’état d'urgence « inconstitutionnel ». Ce qui a soulevé un autre débat au sein de la communauté juridique.La Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple a déposé une demande en habeas corpus pour déclarer le couvre-feu inconstitutionnel…. Des avocats étaient sur le dossier.Un des plus grands cabinets américains recrutait des avocats talentueux au Québec pour pratiquer aux États-Unis. Nous avons parlé au recruteur pour en savoir plus car on savait que ça allait vous intéresser!