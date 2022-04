Annie Gauthier, Béatrice Cosgrove, Eleonora Eusepi et Ashley Weiss. Source: Site web de BCF

Le groupe Sushi Taxi, fondé en 2000, passe aux mains d’À la bouffe!, une entreprise familiale trifluvienne, créée en 1996 par, et qui compte 59 restaurants.Attention. Il faut maintenant ajouter à ce nombre les 12 restaurants corporatifs et neuf restaurants franchisés de Sushi Taxi, signale Le Nouvelliste.Désormais aux commandes,entend conserver l’ADN de sa nouvelle acquisition. Avec cette transaction,« Je connais déjà très bien la marque et c’est important pour moi qu’à travers la transaction, nous gardions l’ADN de Sushi Taxi, ce qui fait en sorte que les gens aiment l’expérience culinaire proposée depuis plusieurs années », explique-t-elle.Rosanne Giguère, qui est elle-même avocate, a été représentée par BCF Avocats d’affaires, le cabinet où elle a commencé sa carrière avant de devenir vice-présidente du groupe À la bouffe!. Les avocats de l'acquéreur formaient donc une équipe composée d’et de, pour le volet transactionnel, et d’et d’, pour le volet financement.Le groupe Sushi Taxi était de son côté représenté par Fasken, avec une équipe composée de, deet d’, pour le transactionnel, de, pour l’immobilier, de, pour le volet propriété intellectuelle, et deet, pour le volet financement.« Nous continuerons d’offrir des produits exclusifs et savoureux à notre précieuse clientèle, conçus par nos talentueuses équipes créatives », conclut Mme Giguère.