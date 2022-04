Vitale Santoro. Source: Archives

L’infraction à laquellea plaidé coupable est d’avoir réclamé des dépenses personnelles sous de faux prétextes, pour un total de 100 000 dollars, écopant ainsi d’une radiation temporaire de huit ans.La décision sur sanction rendue par le Comité de discipline du Barreau du Québec , le 31 mars dernier, évoque des faits qui se sont produits de 2014 à 2016 et dont le cabinet Osler a fait les frais.En février 2016, Vitale Santoro est coprésident du département corporatif d’Osler à Montréal, en plus d’avoir siégé au comité exécutif du cabinet de 2013 à 2015.Le cabinet reçoit alors des informations selon lesquelles l’avocat de haut vol, qui passe moins d’une semaine par mois à Montréal, agirait « de façon inappropriée relativement à des fonds appartenant » à Osler, qui lance alors une enquête sur ces allégations.Vitale Santoro est mis en congé avec solde le 15 mars 2016. L’enquête interne menée par Osler se conclut par une plainte au syndic du Barreau, en avril 2016. Vitale Santoro démissionne le 15 avril, le lendemain du dépôt de la plainte.Il avait quitté Osler pour Blakes pendant la même période , en avril 2016. Il annonçait son arrivée chez Blakes le 7 avril, soit quelques jours avant qu’il quitte Osler. Questionné à savoir si le cabinet savait, aurait pu ou aurait dû savoir que des allégations pesaient contre M. Santoro et qu’une enquête était en cours, Blakes n’a pas répondu rapidement à nos demandes de commentaires.Il avait été recruté par Osler en 2007 comme associé après un passage chez Fraser Milner Casgrain , qui allait devenir Dentons en 2013 Suite à sa démission d’Osler, Vitale Santoro réclame la balance de ses honoraires dus pour l’année 2015. Osler embauche des juriscomptables, et poursuit son enquête interne.« L’enquête révèle que d’avril 2014 à avril 2016, « Me » Santoro détourne des sommes importantes, principalement en réclamant et en recevant des remboursements pour des dépenses personnelles réclamées comme étant des dépenses de développement des affaires », peut-on lire dans la décision du Comité de discipline.Les faits sont admis par l’intimé, qui a plaidé coupable et qui a donc écopé de la recommandation faite conjointement par son avocat, le criminaliste Me, et la syndique adjointe MeLe chef d’accusation est le suivant : « À Montréal, à de très nombreuses reprises, du ou vers le 1er avril 2014, au ou vers le 16 avril 2016, date de sa démission du cabinet d’avocats Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l, (« Osler ») a réclamé et obtenu de ce cabinet où il était associé, des paiements et/ou des remboursements pour des dépenses personnelles réclamées faussement, pour un montant d’au moins 100 000,00 $. »Vitale Santoro a ainsi contrevenu aux dispositions de l’article 4 du Code de déontologie des avocats et de l’article 59.2 du Code des professions.Admis au Barreau en 1998 diplômé de l’Université de Montréal, il menait grand train et facturait plusieurs dépenses personnelles à Osler.Dans son témoignage, Vitale Santoro explique qu’à l’époque des faits, il est impliqué dans deux mandats très importants qui l’amènent à se déplacer régulièrement à l’étranger, et n’est à Montréal que « six à sept jours par mois. M. Santoro estime ne pas avoir été rémunéré suffisamment par Osler pour les mandats en question », lit-on dans la décision.Il impute ainsi des billets d’avion et des dépenses personnelles ou faites pour ses proches à des dépenses de développement d’affaires, facture des « voyages d’agrément, hébergement et repas associés pour des dépenses personnelles », modifie des factures, et fait de fausses réclamations.« Le stratagème et/ou système mis en place par « Me » Santoro consiste à imputer des dépenses personnelles comme étant des dépenses de développement des affaires des clients pour ensuite les faire supporter à Osler », indique le Comité de discipline.Pour le tribunal disciplinaire la gravité objective de l’infraction commise par M. Santoro, qui pratiquait depuis près de 20 ans au moment des faits, milite pour la radiation temporaire de huit ans.Appelée à commenter la sanction,, directrice principale, développement de la clientèle chez Osler, indique qu’au moment de sa démission, Vitale Santoro « était sous enquête par le cabinet pour détournement de fonds », et qu’il était « pleinement au courant de cette enquête et avait été placé en congé par le cabinet ».Invoquant ses obligations professionnelles, le cabinet a avisé le syndic du Barreau du Québec des conclusions de son enquête.Osler a assumé tous les coûts des manques reprochés à M. Santoro, mais n’a pas précisé si les fausses dépenses ont été remboursées. Dans son témoignage, Vitale Santoro affirme l’avoir fait, mais le Comité de discipline dit n’avoir aucune preuve que c’est le cas.Il est revenu chez Dentons en février 2018 , soit moins d’un an avant d’être « devenu inhabile à la pratique de la profession d’avocat », en septembre 2019, selon les informations contenues dans la décision disciplinaire.En effet, « M. Santoro a fait cession de ses biens le 25 septembre 2019 » et a ainsi perdu son droit de pratique, relate le Comité de discipline.Or, selon ce que Droit-Inc a pu constater, en date du 20 avril 2022 en avant-midi, Vitale Santoro s’affichait toujours comme membre du Barreau du Québec sur sa page professionnelle hébergée par Dentons.Il est employé de Dentons comme Conseiller d’affaires, Commercial, mais semble indiquer qu’il est toujours membre du Barreau du Québec. Quant à ses titres de compétences, on peut également voir qu’il affiche son admission au Barreau en 1998.Informé de la situation, le Barreau du Québec indique que la décision de radiation devient exécutoire après 30 jours. Cependant, « au moment où un avocat devient inhabile à exercer, il perd son statut de membre du Barreau. Cela tombe donc sous la juridiction prévue par les mécanismes de surveillance en matière d’exercice illégal de la profession », précise la porte-parole Martine Meilleur. Droit-Inc demandait si le fait de laisser penser que Vitale Santoro était toujours membre de l’Ordre, alors que c’est inexact, pouvait justifier une intervention du Barreau.Quant à Dentons, nous leur avons soumis les même questions, cherchant à savoir si de s'afficher comme membre de l'ordre malgré que M. Santoro ait perdu son droit de pratique depuis trois ans, et qu’il soit radié depuis trois semaines, est une infraction aux règles internes de Dentons.Au moment d’écrire ces lignes, Dentons n’avait toujours pas répondu.Cependant, la page professionnelle de M. Santoro a été désactivée dans les minutes suivant nos demandes d’entrevue.Il n’a pas été possible de joindre M. Santoro. Son avocat Steven Slimovitch a expliqué à Droit-Inc que son client « voulait tourner la page sur ces événements et refaire sa vie ».Le numéro de cellulaire attribué à Vitale Santoro, sur sa page de Dentons, affiche l’indicatif des Émirats Arabes Unis, a constaté Droit-Inc.