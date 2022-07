Entrée en vigueur des nouvelles obligations;

Modifications touchant les communications et la publicité des entreprises;

Incidences sur la documentation juridique (contrats et autres documents);

Conséquences dans les interactions avec le gouvernement et les tribunaux.

Plusieurs cabinets savourent cette semaine les joies de l’été…Le cabinet Cain Lamarre a été impliqué dans le cadre d’une « entente historique » pour répondre aux besoins réels en éducation des Premières Nations.« Meet Meont travaillé avec ces 22 communautés afin de trouver un terrain d’entente et ainsi favoriser la réussite scolaire des élèves des Premières Nations du Québec », indique le cabinet sur LinkedIn.Source : Cain Lamarre / LinkedIn.Plusieurs avocats de Clyde & Co avaient de bonnes choses à se mettre sous la dent. À Montréal, ils sont nombreux à avoir profité des mets offerts au Marché des Éclusiers dans le cadre d’un 5 à 7.Source : Clyde & Co / LinkedIn.Bon appétit !L’équipe de Devichy Avocats prépare de nouvelles activités pour ses troupes !Au menu : nouvelle séance de yoga, course à pied, bowling...et pleins d'autres activités. Une façon pour le cabinet de « chouchouter » son personnel.Source : Devichy Avocats / LinkedIn.Quatre stagiaires débarquent chez… Langlois !etont choisi le cabinet Langlois pour compléter leur formation professionnelle au Barreau du Québec.« La relève est inspirante », indique le cabinet en ligne.Source : Langlois Avocats / LinkedInMcMillan profite aussi de l’été pour organiser plusieurs activités à saveur juridiques et sociales.Le cabinet organisera le 10 août prochain un webinaire sur la Loi 96, animé paretLe webinaire, qui porte sur les conséquences des modifications à la législation sur la langue française pour les activités et documents commerciaux, abordera plusieurs sujets dont :Le camp juridique de TCJ est maintenant terminé ! L’événement, qui en était à sa troisième édition, a permis à une vingtaine de jeunes de s’initier au droit.Le cabinet a profité de cet événement pour recueillir 870 $ en dons volontaires de la part des parents pour la fondation CIEL (Centre pour l’intelligence émotionnelle en ligne).Source : Therrien Couture Joli-Coeur / LinkedIn