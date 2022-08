Hans Mercier. Source: Site web du Parti 51

Meest bien connu pour avoir intenté un recours judiciaire en Cour supérieure contre le gouvernement du Québec pour faire tomber le passeport vaccinal, l’an passé. Voilà que l’homme d’affaires, propriétaire de deux restaurants à Saint-Georges et Beauceville, plonge dans l’arène politique.Un grand saut en formant son propre parti politique, le Parti 51 !Le Beauceron dit avoir remarqué que peu importe le parti au pouvoir, il y a toujours de la division. L’avocat est persuadé que son parti est le seul qui peut mettre fin à cette dispute entre les souverainistes et les fédéralistes.L’homme de 49 ans et père de quatre enfants est convaincu qu’il est réaliste de croire que les Québécois puissent devenir Américains.C’est arrivé plusieurs fois que les Québécois ont failli devenir Américains. L’une des dernières fois a été durant l’accord du lac Meech, car ça devenait une alternative pour les anglophones. Les autres fois dans le passé, ça n’a pas fonctionné, parce que le Québec est très catholique, alors que plusieurs États américains sont protestants.Le Parti 51 est la solution rassembleuse et idéale pour tous les Québécois autant pour les souverainistes que les fédéralistes. Autant les anglophones que les francophones, autant les allophones que les Québécois de souche. Bref, pour tout le monde.On est le seul parti, à ma connaissance, qui a des fédéralistes anglophones et des souverainistes francophones dans le même parti, justement parce que ça répond à ces besoins-là.Même si vous pensez que mon idée est utopique, dites-vous que c’est moins utopique que le Parti québécois qui veut se séparer avec sa propre monnaie, son armée et son économie.C’est vrai que c’est le plus facile car un Québec avec un dollar américain, pas de TPS, dans un marché mondial ferait exploser notre économie. Nous serions tous plus riches.Les États-Unis n’ont pas de langue officielle au niveau fédéral. Le Parti 51 permettrait de parler la langue voulue par le peuple. Les États-Unis ont essayé de faire de l’anglais la langue officielle, mais il y a trop de hispanophones. Les gens qui s’inquiètent pour la langue, je réponds qu’il est plus facile de se faire servir en français dans un dépanneur à Miami qu’à Montréal.Non seulement aucune loi fédérale des États-Unis n’empêche un État d’opérer dans la langue de son choix, mais il est interdit par loi de refuser d’offrir des services gouvernementaux à une personne qui ne parle pas anglais.Ce n’est pas parce que vous avez le droit d’aller vous acheter une arme à feu demain matin que vous allez nécessairement y aller. Ce n’est pas dans la culture québécoise.Il y a énormément de préjugés qui ont la couenne dure, comme le fait qu’on n’aurait plus d’assurance-maladie, ce qui est complètement faux, parce que c’est un programme qui est essentiellement québécois. Si on veut le garder, on peut le faire. C’est nous qui décidons.Bien sûr et on réduirait la machine gouvernementale passant de 125 députés actuellement à 75 avec 17 sénateurs régionaux, un pour chaque région du Québec. Tous seraient élus et non nommés. Même le Procureur général du Québec devrait être élu et non nommé parmi les députés du parti au pouvoir. Autre grande différence, les mandats seraient de quatre ans pour un maximum de deux mandats. Pas question de s’acheter une pension au Parti 51.Vivre et laisser vivre. La liberté de l’un s’arrête où la liberté de l’autre commence. Il faut parfois utiliser plus la carotte que le bâton. La pandémie a été un bon exemple d’abus de pouvoir de nos élus.Ça me fait rire car oui j’ai défendu devant les tribunaux l’obligation d’être vacciné. Pas parce que j'étais contre le principe, je suis moi-même vacciné, mais parce que je trouvais ça discriminatoire. Dès que nous avons un discours différent de celui qui est officiel, on passe pour des complotistes. Il faudrait avoir le droit encore à la nuance. Même des journalistes et des avocats disent ne pas avoir le droit de parler et d’exprimer librement leurs opinions par peur de représailles du patron. C'est grave car les journalistes sont le 4e pouvoir.Le plus difficile est de se faire connaître car nous n’avons pas la même visibilité que les partis officiels. Mais nous avons déjà des candidats dans cinq circonscriptions et la date limite pour présenter d’autres candidats est le 17 septembre. Il me reste encore du temps. Ça ne sera pas facile, mais si les gens comprennent bien la différence avec notre gouvernement proposé et celui actuellement en place, on peut créer la surprise.Je réalise des capsules vidéo sur le Web pour bien expliquer le parti, dont le slogan est liberté, sécurité et prospérité. J’explique les différences du gouvernement québécois actuel avec celui qu’il deviendrait en étant un État des États-Unis, et ce, chaque semaine. Tous les secteurs du législatif, de l’exécutif et du judiciaire sont clairement détaillés et expliqués avec des mises en contexte et des exemples. Les gens doivent bien comprendre le pourquoi d’aller voter le 3 octobre prochain.