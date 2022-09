Les avocats Wichai Thongtang et Charlie Munger. Source: LinkedIn et Wikipédia

Les avocats Bill Neukom et Judy Sheindlin. Source: Wikipédia

Les avocats Robert Shapiro et Wilie E. Gary. Source: Wikipédia

Les avocats John Branca et Roy Black. Sources: Wikipédia et site web de Black, Srebnick, Kornspan & Stumpf

Les avocats Jane Wanjiru Michuki et Alan Dershowitz. Sources: Site web de KIMANI & MICHUKI ADVOCATES et Twitter

Les avocats Mark Geragos et Thomas Mesereau. Sources: Site web de GERAGOS & GERAGOS et Wikipédia

Les 12 avocats en pratique les plus riches de la planète sont à mille lieux du salaire moyen annuel de 82 726 dollars selon une compilation du blogue juridique BigLaw Investor.En tête du peloton on retrouve l’avocat thailandais. Il a bâti un cabinet prestigieux spécialisé en droit des affaires qui a des antennes partout en Asie. Sa fortune évaluée à 1,8 milliard de dollars US est aussi alimentée par des investissements judicieux dans le domaine de l’immobilier et des soins de santé.Il est suivi par l’avocat de Los Angeles. Bien connu comme le bras droit de l’investisseur d’exception, il a également du temps à consacrer à son cabinet Munger, Tolles & Olson qui se spécialise, bien entendu, dans le domaine financier. Le gros de sa fortune de 1,6 milliard de dollars US est lié à une excellente décision prise en 1962 ; faire un placement de 100 000 dollars américains dans Berkshire Hathaway, le fonds d’investissement que venait de démarrer Warren Buffet.n’est pas de reste avec un patrimoine qui dépasse 850 millions de dollars US. Celui qui a été pendant 25 ans le chef des affaires juridiques de Microsoft a accumulé sa fortune grâce à ses options sur actions de la firme de logiciels en plus de son investissement dans le club de baseball The San Francisco Giants.arrive au quatrième rang. Mieux connue comme “Judge Judy”, elle a créé et animé l’émission de télévision éponyme. Elle vient de signer un contrat de 47 millions de dollars US pour la prochaine saison et si on combine ses cachets avec un portefeuille immobilier costaud et des placements boursiers, on arrive à la rondelette somme de 440 millions de dollars US selon BigLaw Investor.En cinquième place, on retrouve, une figure bien connue des avocats et du public. Le criminaliste a défendulors de son procès historique. Ce qui est moins connu c’est que c’est également un entrepreneur averti qui est le fondateur de Legal Zoom. On estime sa fortune à 120 millions de dollars US.suit de près avec des avoirs qui dépassent 100 millions de dollars US. L’avocat afro américain a accumulé sa fortune suite à une série de recours collectifs contre de grandes entreprises.apparaît également sur la liste avec une fortune de 100 millions de dollars US. Il aspirait à une carrière de musicien mais c’est en droit du divertissement qu’il a fait ses marques. Il représente le Rolling Stone, ZZ Top, Fleetwood et The Doors. C’est également l’exécuteur testamentaire deL’avocat de Miamise place au huitième rang. Au fil des années il a bâti un cabinet spécialisé en droit criminel considéré comme un des plus prestigieux des États-Unis. Sa clientèle est diversifiée, de la famille Kennedy à Justin Bieber. Me Black, qui a obtenu la plus haute note jamais accordée à l’examen du Barreau de Floride et peut compter sur un patrimoine de 65 millions de dollars US.En neuvième position on retrouve. L’avocate kényane est la partenaire principale de la plus importante étude légale du pays. Elle est aussi connue pour ses investissements immobiliers résidentiels et dans les services financiers. Sa fortune est évaluée à 60 millions de dollars US.Une autre figure bien connue des avocats apparaît au classement :. Le professeur en droit de l’université Harvard qui est également un criminaliste renommé peut compter sur une fortune personnelle d’au moins 25 millions de dollars US. Sa réputation a toutefois été entachée depuis les dernières années. D’abord par sa défense du pédophile, dont il était également un ami proche. Et ensuite par celle delors de sa dernière mise en accusation devant le Congrès américain.Deux avocats qui ont défendu le chanteur Michael Jackson lors de son procès pour molestation envers des enfants ferment ce peloton avec une valeur nette de 25 millions de dollars US selon BigLaw Investor.a été le premier avocat du chanteur lors du procès, mais il est surtout connu pour ses recours collectifs intentés contre des assureurs américains. C’est son collèguequi a pris la relève et qui a obtenu l’acquittement de Jackson. On dit que son taux horaire est le plus élevé des États-Unis, ce qui n’a pas empêché l’humoristeet le boxeurde retenir ses services.