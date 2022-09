Me Claude Morency, Me Mira Gauvin, Me Ali Amadee et le conseiller Michael Agosti. Source: Site web de Dentons

Me Marcel Aubut. Source: Radio-Canada

L’associé de Dentons, à Montréal, Meprend le bâton du pèlerin pour son client l’Association du transport aérien international. Me Morency prévoit une série de rencontres avec des décideurs du ministère de la Justice et du ministère des Finances pour les orienter au sujet des protections adéquates qui doivent êtres mises en place pour les systèmes et services financiers de l’IATA.L'association réclame une loi ou un règlement pour circonscrire les saisies contre ses services financiers et ainsi limiter les préjudices importants que de telles saisies pourraient avoir sur ses activités. Une plage d’honoraires de 10 000 $ à 50 000 $ est prévue pour ce mandat de Me Morency qui compte également Aéroports de Montréal parmi ses clients.Ensuite, Mequi est associée au groupe de droits des sociétés de Dentons représente British Volt pour son projet d’usine de batteries pour véhicules électriques de Bécancour.Me Gauvin a la mission d’obtenir un soutien financier du gouvernement sous forme de subvention, de prêt ou de garantie de prêt pour financer l’implantation du projet en plus de déterminer quelles sont les autorisations requises en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. Notons que l'antenne canadienne de British Volt est dirigée par l’ancien premier-ministre. L’ancien Premier ministre du Québec est aussi Conseiller d’affaires chez Dentons.. Le mandat prévoit des honoraires de 10 000 $ à 50 000 $ pour Me Mira Gauvin.Meentre aussi dans la mêlée pour le compte de British Volt. L’associé qui axe sa pratique sur le droit des affaires est le chef du groupe national de Dentons dédié à la transition énergétique.Me Amadee agira en tandem avec Me Mira Gauvin dans ce dossier et sera également chargé de présenter le dossier aux autorités d’Hydro Québec. L’avocat qui est membre du Barreau du Québec et de l'État de New York prévoit aussi recevoir des honoraires de 10 000 $ à 50 000 $ pour ce dossier.Enfin, le conseiller principal de Dentons en affaires publiques et gouvernementalesest chargé d’organiser une séance de breffage pour le premier-ministrepour le compte de la société OneWeb.L’entreprise anglo-indienne pilote l’ambitieux projet de créer une constellation de 650 satellites en orbite basse pour fournir un service d’internet à haute vitesse dans les régions mal desservies par les liaisons terrestres.Les dirigeants de OneWeb souhaitent créer un partenariat avec le gouvernement du Québec et obtenir un appui financier pour leur projet qui est notamment appuyé par Airbus. Le mandat prévoit des honoraires de 50 000 $ à 100 000 $ pour Michael Agosti qui fut pendant plusieurs années un mandarin de premier plan du gouvernement fédéral.Et alors que de grosses pointures de Dentons circulent dans les coulisses du pouvoir à Québec, une ancienne très grosse pointure du droit et du lobbying ronge son frein. Me, qui a fait la pluie et le beau temps sur la Grande-Allée avant que ses frasques fassent imploser sa carrière, n’a que trois petits mandats à afficher.Pour des honoraires de moins de 10 000 $ il aide Béton Provincial à obtenir une homologation pour une géo grille. Le propriétaire du 507 Place d’Armes à Montréal lui confie le mandat d’obtenir les autorisations nécessaires pour modifier l’entrée de l’édifice pour empêcher les “skateboarders” de l’utiliser pour une contrepartie de moins de 50 000 $ et Immeubles DSA le charge de négocier l’acquisition d’un terrain vague appartenant à Hydro-Québec pour des honoraires de 10 000 $ à 50 000 $.