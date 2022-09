Me Stéphane Harvey. Source: Site web de Blanchard Avocats inc.

Nathalie Lavoie. Source: Site web de BFC Avocats

Mea échoué, lundi soir, avec sa demande de remise. Lui qui doit répondre à des accusations, dont d’avoir encaissé des sommes provenant d’un compte en fidéicommis de clients.La demande de remise des audiences porte sur les deux requêtes en arrêt des procédures et de Bene Esse pour le dossier 06-21-0333 expliquées en détails dans un article publié vendredi dernier dans Droit-inc.Lors de la demande pour remise, lundi soir, vers 17h30, un spécialiste de la santé, le Dra expliqué que de faire témoigner le soir Me Harvey, c’était « de la torture ».L’orthopédiste a mentionné avoir évalué Me Harvey pour déceler chez son patient un traumatisme crânien léger qui « l’empêche de se concentrer ».Il a ajouté que le « travail intellectuel est difficile en fin de journée ». Notons que les présentes audiences se tiennent de 17h à 21h.Le professionnel de la santé a précisé que Me Harvey est apte physiquement et mentalement à comparaître le jour. « Il est capable de faire ses journées, mais en après-midi, il doit faire une sieste. C’est le travail prolongé qui devient difficile ».Un problème de santé survenu à la suite d'un accident alors que Stéphane Harvey effectuait des travaux à sa résidence, en 2021. « Il a reçu une bûche sur la tête. Quand il est venu me voir, il avait encore des ecchymoses et la blessure était visible. Depuis, sa situation s'est améliorée, mais il demeure fragile ».Me, la syndic ad hoc, a longuement contre interrogé le témoin soulignant qu’il ne connaissait pas la charge de travail de Me Harvey lorsqu'il lui a remis un papier médical.Me Lavoie a également souligné que Me Harvey avait déjà donné des conseils juridiques au Dr Giroux impliqué dans une poursuite privée, et ce, de façon gratuite.« Si vous croyez que j’ai étiré l’élastique, je vous dis que non. Plus de 30% de la population ont des séquelles à long terme après avoir été victime d’un traumatisme à la tête », a répondu le Dr Giroux, visiblement dérangé par les questions « insinuantes » de Me Lavoie.Malgré le témoignage de ce professionnel, souvent reconnu comme expert par un Tribunal, la demande de remise a été rejetée par le conseil, présidé parMe Stéphane Harvey se présentera donc lui-même ce soir pour expliquer pourquoi les audiences doivent être tenues durant la journée.«Ça va être difficile, mais j’y serai. On joue avec ma santé» , a-t-il confié à Droit-inc, quelques heures avant la reprise des auditions, à 17h.