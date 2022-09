La défunte avocate Lucie Lemonde. Source: UQAM

Meétait une avocate qui a consacré sa vie à défendre les droits humains au Québec et à l’étranger.Elle a dédié sa vie à la lutte contre les injustices. C’était sa motivation fondamentale et la trame continue de sa carrière tant au plan universitaire que professionnel.Me Lamonde a reçu ce titre posthume pour « l’ensemble de sa carrière consacrée à la défense des laissés-pour-compte et à l’avancement des droits humains », mentionne le Barreau.Avant de nous quitter, Lucie Lemonde livrait un dur combat contre le gouvernement sur les conditions « inhumaines » réservées aux femmes détenues au pénitencier Leclerc, à Laval.Dès son admission au Barreau en 1974, elle se démarque ayant choisi de scruter à la loupe les décisions arbitraires et abusives des autorités carcérales avec comme conséquence l’augmentation de la sévérité et de l’inhumanité des conditions de détention des prisonniers. Un secteur qui à l’époque ne préoccupait que peu de gens.Un de ces résultats concrets est certainement le fait que les détenus ont maintenant le droit de vote au fédéral.Par ses nombreuses publications, Me Lemonde a revendiqué plus d’une fois le maintien pour les détenus de leurs droits fondamentaux reconnus par les Chartes.Ses études à la maîtrise et au doctorat lui ont permis d’approfondir ces questions alors que dans sa pratique, elle faisait des constats importants sur la zone de « non-droit » que constituait le milieu carcéral.Elle a aussi critiqué l’invisibilité des règles de droit et leur difficile accès dans des législations éparses.Ensuite, l’avocate et universitaire s’est penchée sur les pratiques d’enfermement des mineurs sous protection et sur les traitements différentiels entre l’incarcération des hommes et celle des femmes.Le Barreau croit également que « le travail de Me Lucie Lemonde a contribué à l’émergence de normes juridiques dans le domaine carcéral et permis à des étudiants et des étudiantes en droit d’avoir accès à un véritable cours en droit carcéral ».On estime même que la constante interrelation entre les recherches de Lucie Lemonde, souvent en collaboration avec plusieurs chercheurs et professionnels du droit, ses actions militantes et sa pratique du droit ont eu des répercussions sur la jurisprudence, la législation, la pratique du droit et le sort des détenus.Celle qui a toujours eu la réputation de mener sa barque hors des sentiers battus, avec une honnêteté intellectuelle et une morale à toute épreuve, était aimée de ses pairs.« Des personnes qui l’ont côtoyée témoignent que sa carrière a été la combinaison, exemplaire, d’une réflexion intellectuelle, d’un enseignement universitaire, d’une recherche de haut niveau, d’un engagement social et militant, d’une pédagogie communicative et d’un professionnalisme éthique », indique le Barreau.Sa contribution à l’avancement de la justice est immense et témoigne d’un engagement humaniste exemplaire.D’ailleurs, de nombreux étudiants et collaborateurs disent qu’elle a été marquante dans leurs parcours respectifs.