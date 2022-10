Me Patrick Boucher, Brigitte B. Garceau, l'honorable Clément Gascon, Anne-Marie Laflamme et Me Reine Lafond. Sources: Site web de LB Avocats, de Robinson Sheppard Shapiro, de la Cour suprême du Canada, de l’Université Laval et de Le Corre et Associés

Me Mathieu Piché-Messier, David E. Roberge, Me André Ryan et Marie-Eve Sylvestre. Sources: Site web de BLG, de McCarthy Tétrault, de BCF et de l'Université d’Ottawa

Le Barreau du Québec décerne annuellement cette distinction à des avocats au parcours professionnel remarquable et dont la contribution à la profession et le rayonnement social et communautaire sont dignes de reconnaissance.Le premier à être reconnu par le comité de sélection du Barreau est Me. Avocat associé à la firme LB Avocats qui a des bureaux à Granby et Cowansville. Me Boucher exerce en droit des affaires et en droit civil en plus d’enseigner la procédure à la faculté de droit de l’université Sherbrooke., associée au cabinet Robinson Sheppard Shapiro pourra également apposer la mention Ad.E. La réputation de l’avocate spécialisée en droit de la famille n’est plus à faire et Me Garceau a aussi une longue feuille de route en engagement communautaire. Notons qu’elle est également candidate libérale dans le comté de Robert-Baldwin au scrutin provincial.L'honorableapparaît également sur la liste des récipiendaires. L’ancien juge à la Cour Suprême qui est maintenant avocat-conseil au cabinet Woods affiche un bilan sans faille tant au niveau professionnel qu’au chapitre de l’engagement social.La doyenne de la faculté de droit de l’Université Laval,apparaît également sur la liste du Barreau. La spécialiste du droit du travail et du droit de la santé qui a pratiquée pendant plusieurs années dans le privé est maintenant reconnue pour ses travaux de recherche et ses publications portent sur l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées, la santé mentale au travail, l’impact des nouvelles formes d’emploi sur la santé et la sécurité des travailleurs et le droit à l'égalité des femmes au travail.Mejoint également la cohorte 2022 des avocats émérites. L’associée du cabinet Le Corre et Associés de Laval est reconnue pour son expertise dans le secteur de la sécurité et de la santé du travail. Conférencière et formatrice, elle siège à plusieurs comités dédiés à la santé et sécurité au travail et est également l’auteure de plusieurs publications dans ce domaine.Meest également sur la liste des récipiendaires. Le juriste est le chef national des affaires, litige commercial de la firme BLG a une expertise de pointe en arbitrage commercial, en fraude, en droit de la diffamation et des médias ainsi qu’en enquêtes et défense des cols blancs.pourra également apposer la mention Ad.E. L’associé de la firme McCarthy Tétrault se spécialise dans les litiges. Son engagement auprès de l’organisme Avocats sans frontières a également été notée par le comité de sélection du Barreau.Meassocié à la firme BCF Avocats d’affaires a également été sélectionné. Formé comme avocat de litige, Me Ryan a développé une expertise unique en représentation de parties devant les commissions d’enquête, en défense d’actions collectives et en conflits d’actionnaires.La doyenne de la faculté de droit de l’Université d’Ottawa,apparaît également sur la liste. La détentrice d'une maîtrise et d’un doctorat en droit de l'Université Harvard est une experte reconnue de la judiciarisation et la pénalisation des conflits sociaux et de la pauvreté et le contrôle des espaces publics.