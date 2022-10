Christine Charpentier, l’auteure de cet article. Source: Site web de Therrien Couture Joli-Coeur

À propos de l’auteure



Christine Charpentier est avocate en droit de l’immigration et membre de l’équipe d’affaires africaines chez Therrien Couture Joli-Coeur. Cette Barreau 2011 est diplômée en droit de l'Université de Paris XII et Montpellier I. Durant ses études, elle s’est impliquée dans l’Association des avocats français en immigration ainsi que dans l’organisme à but non lucratif, Montréal New Tech.



Oui, à certaines conditions.Les délais de traitement des demandes de permis de travail sont actuellement très longs et peuvent décourager certaines demandeuses ou certains demandeurs qui souhaitent venir travailler au Canada. Ces délais peuvent aussi affecter des employeurs contraints de recruter à l’étranger en raison de la pénurie de main-d'œuvre actuelle au pays.Afin d’accélérer le processus d’obtention d’un permis de travail, une des solutions envisageables pourrait être celle de se présenter à un point d’entrée, soit en arrivant par avion, soit en faisant le Tour du poteau lorsque la demandeuse ou le demandeur se trouve déjà au Canada.Pourtant, avant d’entreprendre une telle démarche, il est essentiel que la demandeuse ou le demandeur vérifie s’il remplit les critères applicables. Tout d’abord, la demandeuse ou le demandeur devra être citoyenne ou citoyen d’un pays exempté de visa pour venir au Canada.En effet, si la demandeuse ou le demandeur a besoin d’un visa de résident temporaire (VRT) pour entrer au Canada, elle ou il ne pourra, en aucun cas, faire sa demande à un point d’entrée et devra alors soumettre en ligne la demande sur le site d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).Aussi, seuls les ressortissantes ou ressortissants ayant besoin d’une autorisation de voyage électronique (AVE) pour se rendre au Canada sont éligibles à formuler une telle demande de permis de travail à un point d’entrée. Attention, d’autres documents seront requis par les agentes et agents des services frontaliers qui analyseront la demande.Pour les permis de travail dans le cadre des programmes Volet des talents mondiaux (VTM), processus simplifié ou encore dans le programme régulier notamment, la demandeuse ou le demandeur devra obtenir, au préalable, l’Évaluation de l’impact sur le marché du travail (EIMT) et le Certificat d’acceptation du Québec (CAQ).Certains permis de travail exemptés d’EIMT, comme le programme A75 pour les détentrices ou détenteurs de CSQ, ne sont plus admissibles à une demande au point d’entrée, un des critères étant que la demandeuse ou le demandeur se trouve au Canada.Avant d’entreprendre une telle démarche à un point d’entrée, il est essentiel que la demandeuse ou le demandeur ait vérifié son éligibilité et, bien entendu, respecté toutes les conditions d’entrée, sanitaires ou spécifiques à chaque programme de permis de travail. À défaut de répondre à ces critères, l’admission sur le sol canadien pourrait être refusé.