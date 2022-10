Jean Boulet, Karine Boivin Roy, Mario Laframboise et Mathieu Lévesque. Source: Site web de la CAQ

En septembre dernier, Droit-Inc avait fait la liste de toutes les personnes qui se portaient candidates et qui étaient issues du milieu juridique. Voici maintenant tous ceux et celles qui ont été élus.pour la circonscription Trois-Rivières:Cet avocat de formation a travaillé pendant plus de 30 ans en droit du travail et en droit de la santé et de la sécurité du travail.Me Boulet a effectué son stage à la Cour d’appel du Québec et a suivi des ateliers de négociation à l’Université Harvard. Il est aussi membre du Barreau du Québec, de l’Association du Barreau canadien et de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.Depuis 2018, Jean Boulet est député de Trois-Rivières, ministre du Travail, de l’Immigration et responsable de la région de la Mauricie.« En mon nom et au nom de toute mon équipe, je remercie les électeurs et électrices de Trois-Rivières qui m’ont réitéré leur confiance. C’est avec fierté que je vais les représenter pour les 4 prochaines années. Je vais rapidement me remettre au travail pour continuer d’améliorer la qualité de vie de tous les Trifluviens et des Québécois. MERCI ! », a-t-il dit sur Facebook.pour la circonscription d’Anjou-Louis-Riel:Karine Boivin Roy est avocate de formation. Elle détient un certificat en gérontologie à l’Université de Montréal, un baccalauréat en art à l’Université McGill et un baccalauréat en droit à l’Université de Montréal.Elle a été avocate chez Miller Thomson, Groupe F. Faraht et en cabinet privé. Son expérience de huit ans comme conseillère municipale lui a permis d’aiguiser ses connaissances sur les réalités des enjeux actuels du secteur.« Je tiens à remercier les citoyens d’Anjou–Louis-Riel de m’avoir accordé leur confiance pour les représenter. La santé, la lutte contre l’inflation et la sécurité seront mes 3 priorités. Je serai, avec Chantal Rouleau , une voix forte pour MTL », a-t-elle ajouté sur Twitter.pour la circonscription de Blainville:Notaire de formation, Mario Laframboise est député de Blainville depuis 2014 et président de caucus depuis 2018. Il a présidé l’Union des municipalités du Québec, et exercé les rôles de maire et préfet de MRC. Il a aussi été député fédéral pour le Bloc québécois de 2000 à 2011.« Je suis très heureux de cette belle victoire dans Blainville. Je me sens privilégié de représenter les citoyens de Blainville, Bois-des-Filion et Lorraine pour un 3e mandat à l'Assemblée nationale. Je serai digne de leur confiance. Je vais continuer à travailler très fort avec la même conviction et la même énergie et je serai le député de tous les citoyens et citoyennes », a-t-il dit à Droit-Inc.pour la circonscription de Chapleau:Avant d’être élu député de Chapleau en 2018, Mathieu Lévesque a exercé comme avocat en droit des affaires et valeurs mobilières chez BCF.Il détient un baccalauréat spécialisé en administration publique et science politique de l’Université d’Ottawa, un baccalauréat en droit civil et common law de McGill et une maîtrise en gestion du HEC Montréal. Il est actuellement adjoint parlementaire du ministre de la Justice.« Chers concitoyens de Chapleau, tout simplement, merci beaucoup!! », a-t-il souligné sur Facebook.pour la circonscription de Montarville:Cette Barreau 1990 détient un certificat multidisciplinaire et un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke. Elle a pratiqué le droit pénal et criminel de 2010 à 2012, en cabinet privé.Cette candidate a aussi œuvré pendant plus de 30 ans à la radio et à la télévision de Télémédia, Cogeco, TQS et Radio-Canada, puis derrière la caméra comme productrice de nouvelles à TVA et LCN.Elle est députée de Montarville depuis 2012 en plus d’être ministre de la Culture et des Communications. « Un énorme merci à tous les citoyens de Boucherville et de St-Bruno-de-Montarville ! », a-t-elle ajouté sur Twitter.pour la circonscription de Borduas:Simon Jolin-Barrette est avocat de formation. Il détient un baccalauréat en droit, un diplôme de deuxième cycle en common law et droit international et une maîtrise en droit constitutionnel à l’Université de Sherbrooke.Avant de se lancer en politique, Me Jolin-Barrette a travaillé au service des affaires juridiques de la Ville de Montréal et a fait sa pratique en droit public chez Dagenais Gagnier Biron Avocats. Élu député de Borduas en 2014 et réélu en 2018, Simon Jolin-Barrette occupe maintenant plusieurs postes ministériels.Il est ministre de la justice, leader parlementaire, ministre responsable de la laïcité et de la réforme parlementaire et ministre de la langue française. Il introduit des réformes majeures, notamment la Loi 21, la Loi 96 ainsi que la création des tribunaux spécialisés en matière de violences sexuelles et conjugales.« C’est maintenant officiel ! J’aurai l’honneur et le privilège de représenter les citoyennes et les citoyens de Borduas à l’Assemblée nationale au cours des prochaines années. Merci de m’accorder, une fois de plus, votre confiance. C’est avec détermination que j’entame ce 3e mandat. Je travaillerai sans relâche afin de faire rayonner notre magnifique Vallée-du-Richelieu et pour que la nation québécoise continue d’affirmer avec fierté son caractère distinct », a-t-il dit avec joie sur Facebook.pour la circonscription de Champlain:L’avocate Sonia LeBel a été procureure en chef à la Commission Charbonneau avant d’être élue députée de Champlain en 2018. Elle a ensuite été nommée ministre de la Justice, puis présidente du Conseil du trésor. Elle a travaillé pendant plus de 20 ans au Directeur des poursuites criminelles et pénales.Bachelière en droit de l’Université de Montréal, cette Barreau 1991 a pratiqué dans plusieurs domaines du droit criminel, mais s’est spécialisée dans les infractions reliées aux stupéfiants et au crime organisé. Elle a aussi été membre puis présidente du comité des infractions du Barreau de Montréal.« Je suis très honorée de cette confiance renouvelée! Merci », a remercié Sonia Lebel sur Facebook.pour la circonscription de Chauveau:Ce candidat détient un certificat en droit à l’Université Laval et un baccalauréat en sciences sociales de l’Université d’Ottawa. Il a été directeur général de l’association À cœur d’homme, un réseau d’aide aux hommes pour une société sans violence.Avant d’être élu député de Chauveau en 2018, Sylvain Lévesque a été connu du public pour ses interventions dans les médias en tant que chroniqueur et animateur.« Merci aux citoyennes et aux citoyens de Chauveau pour votre appui. Ce sera un privilège de vous représenter à l'Assemblée nationale. Félicitations à tous les candidats qui ont brigué les suffrages. Un merci spécial à ma femme et ma belle-fille, sans oublier mon équipe de bénévoles », a-t-il ajouté sur Facebookpour la circonscription de l’Acadie:André A. Morin a été le procureur fédéral en chef du Service des poursuites pénales du Canada pour la région du Québec jusqu’en avril 2022. Il s’est retiré récemment de la fonction publique fédérale pour faire le grand saut dans l’arène politique.Rassemblant 32 ans de service au sein de la fonction publique fédérale, Me Morin a été récipiendaire du titre d’avocat émérite par le Barreau du Québec en 2010 et récipiendaire du mérite du Barreau de Montréal. en 2013.Docteur en droit pénal diplômé de l’Université de Poitiers en France, André A. Morin a enseigné à l’Université de Montréal de 2002 à 2022, à l’Université d’Ottawa de 1989 à 1997 et au Collège canadien de police à Ottawa de 1990 à 1991.Il détient un baccalauréat en droit à l’Université d’Ottawa et une maîtrise en droit à l’Université de Montréal.pour la circonscription de Robert-Baldwin:Brigitte Garceau agit à titre d’avocate en droit de la famille depuis plus de 30 ans au sein du cabinet Robinson Sheppard Shapiro. Elle est récipiendaire d’une médaille du jubilé de diamant de la Reine pour son engagement communautaire et d’un certificat de mérite du Parlement pour souligner ses contributions à la communauté et à la démocratie canadienne.Me Garceau détient un baccalauréat en arts à l’Université de Carleton, un baccalauréat en common law à l’Université d’Ottawa et d’un baccalauréat en droit civil à l’Université de Montréal.pour la circonscription de Bourassa-Sauvé:Madwa-Nika Cadet détient un baccalauréat en droit, une maîtrise en administration des affaires à l’Université de Sherbrooke et une maîtrise en politiques publiques à l’Université Georgetown, aux États-Unis.Cette Barreau 2014 a travaillé en tant qu’analyste juridique à la Banque mondiale. Elle a aussi été avocate chez Dentons et au cabinet Professionnels en règlement des différends. Madwa-Nika Cadet a également été conseillère en politiques au cabinet du Ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie.« Je suis extrêmement satisfaite du résultat. Je souhaite remercier toute mon équipe et tous mes électeurs. J’ai vraiment hâte de pouvoir commencer à travailler pour les quatre prochaines années pour les priorités des gens de Bourassa-Sauvé », a-t-elle dit en entrevue à Droit-Inc.pour la circonscription de LaFontaine:Avant de devenir député de la circonscription de LaFontaine en 2012, Marc Tanguay a œuvré comme avocat en litige commercial chez Stikeman Elliott et chez Delegatus Services Juridiques. Il a également enseigné à l’École du Barreau du Québec de 2009 à 2012.Ce Barreau 2001 est titulaire d’un baccalauréat en science politique à l’Université Laval et d’un baccalauréat en droit à l’Université de Montréal. Il a été directeur de la conformité chez Ge Capital Canada de 2007 à 2010.« Un immense merci aux électeurs-trices de LaFontaine qui ce soir m’ont renouvelé leur confiance. J’aurai l’honneur de continuer à vous servir. », a-t-il dit sur Twitterpour la circonscription de Vaudreuil :Marie-Claude Nichols agit à titre de députée pour la circonscription de Vaudreuil depuis 2014. Avant cela, elle a été mairesse de la ville de Notre-Dame-de-l’île-Perrot et préfète de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.Cette Barreau 2006 détient un baccalauréat en droit à l’UQÀM et un certificat en droit à l’UdeM. Depuis 16 ans, elle est avocate en droit familial dans un cabinet privé personnel.« Extrêmement reconnaissante envers les citoyens! Merci de votre confiance! », a-t-elle mentionné sur Facebook.pour la circonscription de Saint-Laurent:Me Marwah Rizqy est passionnée par la fiscalité. Elle détient un baccalauréat en droit civil, une maîtrise en administration des affaires à l’Université de Sherbrooke, une maîtrise en fiscalité internationale et un doctorat en droit fiscal à l’Université de Floride.Cette Barreau 2012 est membre de l’Association de planification fiscale et financière, de la Fondation canadienne de fiscalité et de l’Association fiscale internationale. Elle est actuellement professeure à l’Université de Sherbrooke et codirectrice des programmes d’études de 2e cycle en fiscalité.« Réélue! Chers amis, Un immense MERCI du fond du cœur à tous les citoyens et citoyennes de Saint-Laurent pour cette réélection. Votre vote de confiance me remplit de joie! J'accepte avec humilité et grand honneur ce 2e mandat. Comptez sur moi pour porter votre voix haut et fort à l’Assemblée nationale du Québec! », a-t-elle dit avec émotion sur Facebook.pour la circonscription de Mont-Royal-Outremont:Membre du Barreau du Québec depuis 1996, Michelle Setlakwe a été avocate en droit des affaires chez Norton Rose durant 10 années. Elle a fait ses études en droit à l’Université de Montréal.Cette candidate a occupé les fonctions de conseillère municipale pour Ville Mont-Royal de 2016 à 2021. Elle s’implique auprès de l’organisme MultiCaf œuvrant pour la sécurité alimentaire et luttant contre l’exclusion sociale dans Côte-des-Neiges. Elle s’est également engagée au sein de la Fondation du Collège Jean-de-Brébeuf et de la Fondation CHU Saint-Justine.Aucun candidat de Québec Solidaire issu du milieu juridique n’a été élu.pour la circonscription de Camille-Laurin:Chef du parti québécois depuis octobre 2020, Me St-Pierre Plamondon est titulaire d’un certificat en droit international de l’Université suédoise de Lund, d’un baccalauréat en droit civil et en common law de l’Université McGill et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’Université d’Oxford, en Angleterre.Barreau 2003, il a pratiqué le droit en Bolivie et en Belgique, avant de revenir faire de même au Québec, à Montréal et à Gatineau. En 2003, il a été avocat chez Stikeman Elliott et en 2010 il a été élu vice-président et avocat pour Delegatus Services Juridiques.« Gens de Camille-Laurin, MERCI du fond du coeur », a-t-il dit sur Facebook,Aucun candidat du Parti conservateur issu du milieu juridique n’a été élu.