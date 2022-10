Atul Sharma et Elliott Portnoy. Sources: Sites web de Link Legal et Dentons

Dentons annonce un partenariat avec le principal cabinet d’avocats indien, Link Legal. Cette annonce est une première historique pour Dentons, puisqu’il deviendrait le premier cabinet d’avocats mondial à s’associer avec un cabinet situé dans ce pays.Selon Dentons, ce partenariat leur permettra d’avoir un avantage concurrentiel lors des compétitions internationales de panel. Actuellement, le cabinet détient 215 bureaux dans 83 pays.Link Legal est l’un des premiers cabinets indiens à se lancer à l’international. Il détient dans son équipe environ 42 associés et 134 avocats. Ce cabinet représente entre autres les plus grandes entreprises indiennes qui se mondialisent.L’association avec Link Legal offrira une présence physique établie dans cinq des six plus grandes villes de l’Inde: Mumbai, Delhi, Bangalore, Chennai et Hyderabad. Les avocats indiens de Dentons Link Legal représenteront les clients en Inde et les avocats de Dentons représenteront les clients de Link Legal en dehors du pays.« Dans le paysage géopolitique et économique actuel, l'Inde occupe une position importante et enviable. Nous avons approché Dentons parce que nous avons compris qu'une combinaison entre nos entreprises nous aiderait à répondre et à dépasser les besoins de nos clients, qui se développent de plus en plus à l’international. », a déclaré, associé directeur de Link Legal.Pour le PDG mondial de Dentons,, ce partenariat est une excellente opportunité pour développer des connaissances avec les plus grands avocats en Inde.« L’Inde sera le pays le plus peuplé du monde l'année prochaine avec une économie à croissance rapide, ce qui en fera un marché de plus en plus important pour nos clients du monde entier. Cette combinaison historique permettra à Dentons de connecter les clients aux meilleurs talents en Inde et offrir une expérience unique et transparente dans plus de 200 sites à travers le monde », explique-t-il.Suite à l'approbation des partenaires, le rapprochement entre Link Legal et Dentons devrait être lancé dans les mois à venir.