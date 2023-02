Roger Peryer n’est plus...

L’avocats’est éteint à l’âge de 85 ans.Originaire d’Angleterre, Roger Peryer a d’abord été membre du barreau britannique, menant une belle carrière à Londres.Roger Peryer s’établit ensuite à Montréal, où il épouse Me, une avocate connue pour s’occuper des divorces de gens fortunés dans les années 1980 et 1990.En 1992, Roger Peryer devient le premier avocat britannique à devenir membre du barreau du Québec.Quatre ans plus tard, la Cour supérieure empêche Me Micheline Parizeau d’être défendue par son mari, dans une poursuite de 2,36 millions de dollars intentée par une ex-cliente.Roger Peryer était diplômé en droit de l’Université McGill.Le défunt laisse dans le deuil son épouse Micheline Parizeau, ses deux enfants et ses six petits-enfants.