Source: Shutterstock

Le financement de litiges par des tiers a connu une croissance importante en 2022 aux États-Unis.Les 44 bailleurs de fonds sur le marché américain ont investi 3,2 milliards de dollars US en 2022, soit une hausse de 16 % comparativement à l’année précédente.Il s’agit de la plus forte hausse depuis le début de la pandémie en 2020, indique la société de conseil en financement de litiges Westfleet Advisor , citée par Reuters.Une telle augmentation s’explique par un possible rattrapage du retard causé par le début de la pandémie de Covid-19. Mais l’augmentation des tarifs facturés par les avocats a aussi contribué à cette flambée.Fin 2022, les sociétés spécialisées dans le financement de litiges disposaient de 13,5 milliards de dollars US d’actifs sous gestion, en hausse de 9 %.Les partisans du financement de litiges affirment que cela permet de promouvoir l’accès à la justice en donnant des moyens financiers à ceux qui pourraient en être dépourvus.À l’inverse, des critiques demandent une réglementation stricte de ce type de financement, accusé de favoriser des litiges inutiles et de manquer de transparence.Aussi, des voix s’élèvent désormais pour inciter à la méfiance envers la possibilité que des entités étrangères viennent déstabiliser la sécurité nationale en investissant dans des procès américains.