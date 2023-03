René Piotte n’est plus... Source: Bélanger Sauvé

Pierre Moreau. Source: Wikipédia

Me, ancien associé directeur de Bélanger Sauvé, s’est éteint à l’âge de 66 ans, succombant à une maladie.Ce barreau 1981, passionné par la langue française, a fait toute sa carrière au sein du cabinet Bélanger Sauvé, où il est entré dès la fin de ses études en droit, et pour lequel il œuvrait encore deux semaines avant son décès.Me René Piotte pratiquait en droit du travail, droit administratif et droit constitutionnel. Il a représenté des établissements de santé et d’enseignement supérieur, des corps de police, des ministères, des municipalités, des ordres professionnels, des sociétés d’État et le gouvernement du Québec. Il a plaidé devant les tribunaux administratifs et judiciaires, jusqu’à la Cour suprême du Canada.« Juriste estimable, sa brillante carrière laisse un legs riche et significatif au sein du milieu juridique. Sa contribution au développement et à l’évolution du cabinet Bélanger Sauvé est tout aussi exceptionnelle », salue le cabinet Bélanger Sauvé.S’appuyant sur son leadership fédérateur, Me René Piotte a été associé directeur de Bélanger Sauvé durant plus d’une décennie.À la fin de l’année 2018, René Piotte entreprend de recruter l’ancien ministre libéral, qui vient alors d’annoncer son départ de la vie politique.Pierre Moreau avait pratiqué chez Bélanger Sauvé jusqu’en 2003. René Piotte et lui avaient déjà siégé ensemble au comité exécutif à l’époque.René Piotte convainc l’ancien président du Conseil du Trésor de lui succéder comme associé directeur du cabinet.« Il est resté près de moi, en siégeant au comité exécutif du cabinet, relate Pierre Moreau, nommé associé directeur en février 2019. Il était fondamental dans les apprentissages que j’ai eu à acquérir pour exercer cette fonction. »Durant les quatre dernières années, René Piotte a continué de démontrer les mêmes qualités que celles dont il a fait preuve durant sa carrière.« Quand nous discutions de dossiers complexes, on pouvait toujours compter sur lui pour aider à l’analyse et pour donner des perspectives, salue Pierre Moreau. Son départ est une perte énorme pour le monde juridique. Peu de personnes ont cette profondeur, cette érudition et cette bienveillance. »L’avocat détenait une excellente maîtrise de la langue française. « À l’oral comme à l’écrit, René s’exprimait admirablement bien, souligne Pierre Moreau. Il était un amoureux de la langue, toujours disponible pour corriger les erreurs de langage et de syntaxe. » Me Piotte a fait partie de nombreux jurys pour l’attribution de prix de littérature juridique.Au-delà de ses qualités professionnelles et linguistiques, « René a été, pour nombre d’entre nous, une source d’inspiration, un modèle de gentillesse, de rigueur et de dévouement et un ami sincère », témoigne Pierre Moreau.Me René Piotte a été chargé de cours à l’École de formation professionnelle du Barreau du Québec. Il a aussi enseigné en droit administratif et en droit du travail à la faculté de droit de l’Université de Montréal.Me René Piotte avait obtenu une licence en droit et une maîtrise en droit, avec une spécialisation en droit public, de l’Université de Montréal. Il avait ensuite effectué son stage à la Cour d’appel du Québec.Parallèlement à ses études, René Piotte a travaillé au Centre de recherche en droit public. Il a alors coécrit pour la Revue juridique Thémis en droit des communications, ainsi que pour les Presses de l’Université de Montréal en droit de l’information. L’avocat est l’auteur de communications en matière d’organisation policière, de régime de retraite et de négociation collective.René Piotte laisse dans le deuil sa mèreet ses trois soeurs.