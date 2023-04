Jean Larin m’est plus… Source: Services commémoratifs Mont-Royal

, journaliste de Radio-Canada devenu avocat, s’est éteint à l’âge de 79 ans.C’est à l’issue d’une longue carrière pour le diffuseur public que Jean Larin était retourné aux études, à l’âge de 45 ans.Jean Larin a été journaliste pendant 25 ans pour la télévision et la radio de Radio-Canada. Il a été correspondant à Québec, à Ottawa, à Washington et à Beijing. Ces affectations lui ont permis de couvrir au plus près la crise d’Octobre de 1970, comme la Nuit des longs couteaux, et de multiples événements à l’international.Admis au barreau à l’âge de 48 ans, Jean Larin avait poursuivi sa carrière durant une quinzaine d’années comme avocat et gestionnaire, notamment comme directeur d’une organisation non gouvernementale (ONG) qui offrait de la formation en journalisme dans des pays d’Afrique francophone.Jean Larin avait été avocat et responsable des affaires publiques du Groupe Vaugeois, fondé par l’homme d’affaires iconoclaste. Celui-ci avait été à l’origine de la Cité du multimédia à Montréal et de l’implantation d’Ubisoft au Québec.À titre d’avocat, Jean Larin avait notamment représenté la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) pour faire valoir la confidentialité des sources journalistiques.Jean Larin a achevé sa carrière professionnelle alors qu’il était directeur exécutif de Radio-Canada International.Dans son ouvrage Confidences de Jean Larin, publié en 2021 aux éditions Septentrion, le journaliste et avocat évoquait les risques du métier de grand reporter, ainsi que son combat contre la sclérose en plaques et le cancer.« Que d’inoubliables souvenirs de cet intrépide et attachant collègue, journaliste tout en finesse », témoigne, l’ancien présentateur du Téléjournal de Radio-Canada.« Un grand journaliste qui a marqué sa génération, Jean Larin était aussi un homme généreux et chaleureux », salue l’ancien journaliste de Radio-CanadaJean Larin laisse dans le deuil sa conjointe, ses trois enfants et les deux enfants de sa conjointe, ainsi que leurs sept petits-enfants.