Pierre d’Etcheverry n’est plus... Source: LinkedIn

Mes’est éteint à l’âge de 72 ans.Cet avocat d’affaires aura pratiqué le droit à haut niveau durant 38 années, d’abord dans une grande banque canadienne, avant de se joindre à un grand cabinet, puis de pratiquer à son compte.Admis au barreau en 1976, Me Pierre d’Etcheverry a été l’avocat en chef pour le Québec de la banque RBC, pour laquelle il a exercé durant 16 ans, dont 13 ans à la tête du contentieux.L’avocat rejoindra plus tard le groupe Droit des affaires du cabinet Lavery, de Billy, en se spécialisant en droit transactionnel et en financement, en services financiers et en droit immobilier.En 2015, Me Pierre d’Etcheverry a cofondé le cabinet boutique Boverry Avocats avec Me, qui avait été son collègue chez Lavery, de Billy.Le cabinet Boverry Avocats s’est spécialisé dans le droit des aînés et des personnes, le droit bancaire et le droit des affaires, le droit corporatif, le droit des sûretés et des garanties personnelles.Me Pierre d’Etcheverry détenait une licence en droit de l’Université de Sherbrooke.À côté de son métier d’avocat, Pierre d’Etcheverry excellait comme guitariste classique. Il a enseigné cet instrument, et donné des récitals au Canada et aux États-Unis.