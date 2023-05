Jean Melanson n’est plus… Source: USherbrooke

s’est éteint à l’âge de 90 ans.Il aura passé 48 années de sa vie à œuvrer au sein de la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, d’abord comme étudiant en droit en premier et deuxième cycles. Il est élu président de la première promotion de la faculté de droit en 1957.Après avoir exercé trois ans en pratique privée chez Crépeau, Crépeau et Melanson, il revient à l’Université de Sherbrooke comme professeur. Commence alors un long et riche parcours au service de la faculté de droit estrienne.Premier responsable de la bibliothèque de droit, Jean Melanson devient secrétaire de faculté, puis vice-doyen. Il est nommé doyen de la faculté de droit entre 1972, un mandat qu’il exerce jusqu’en 1979. Il a siégé durant huit ans au conseil d’administration de l’Université de Sherbrooke.Jean Melanson a mené le projet de construction du pavillon Albert-Leblanc, qui abrite la faculté de droit depuis 1971. Il a œuvré au déploiement des programmes académiques, salue un communiqué de son alma mater. Il a également travaillé à développer la collection d’œuvres d’art de la faculté de droit.Jean Melanson a enseigné jusqu’en 1997, prenant sa retraite à l’issue de 36 ans de carrière professorale. Il a même agi comme professeur retraité en résidence durant cinq années supplémentaires.Jean Melanson a été le secrétaire général de l’Association des professeurs de l’Université de Sherbrooke (APUS). Il a été membre du conseil d’administration de l’Aide juridique de l’Estrie.En 2014, la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke avait donné le nom de Jean Melanson à son centre judiciaire. D’une capacité de 100 places et doté de toutes les caractéristiques d’une salle d’audience, ce laboratoire juridique avait été créé à l’initiative de Jean Melanson et de Richard Crépeau dans les années 1960.Les témoignages de proches et d’anciens collègues sont nombreux sur la page des avis de décès.« Un homme charmant, un collègue dévoué, un universitaire rigoureux, un administrateur engagé, Jean Melanson avait la faculté gravée sur le coeur. Ce fut un honneur de le connaître et un privilège d'être son collègue », salue François Tôth, ex-juge de la Cour supérieure du Québec et ex-professeur de la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, désormais avocat-conseil chez Girard Avocats à Sherbrooke.« Au nom de la Faculté de droit et en mon nom personnel, j'exprime mes plus sincères sympathies à la famille et aux proches de Jean. Il aura été un bâtisseur, un mentor, un confident et un ami pour d'innombrables personnes. Nous lui devons énormément. Il laisse un legs exceptionnel et durable à tous égards », écrit Louis Marquis, le doyen de la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke.« Il laisse un héritage important et a été un acteur incontournable du développement de la faculté de droit. À sa manière, il a su propulser ce rêve fou de créer une faculté de droit à Sherbrooke, faculté aujourd'hui largement reconnue comme l'une des meilleures au Canada. À titre d'ancien doyen, je tiens à exprimer ma plus vive reconnaissance pour sa contribution », rend hommage Sébastien Lebel-Grenier, ex-doyen de la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke à présent directeur des programmes de common law et de droit transnational.Jean Melanson laisse dans le deuil son épouse Liliane Philippon Melanson, ses deux fils et ses deux petits-enfants.