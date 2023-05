Suzanne Crawford et Jean-Paul Matton se sont éteint... Sources: Kane Fetterly et Girardot & Ménard

Mes’est éteinte à Montréal à l’âge de 65 ans.Assermentée en 1983, Me Suzanne Crawford détenait un baccalauréat en droit de l’Université du Nouveau-Brunswick.Après avoir exercé la profession d’avocate, Me Suzanne Crawford a été membre du conseil d’administration de l’Université de Mount Allison, au Nouveau-Brunswick.Me Suzanne Crawford était la fille de feu, avocat reconnu qui avait dirigé le comité chargé de superviser la restructuration du marché canadien de 32 milliards de dollars du papier commercial adossé à des actifs non bancaires (subprime), après son effondrement en 2007.Suzanne Crawford laisse dans le deuil son mariet ses deux enfants.L’ancien notaires’est éteint à l’âge de 95 ans.Me Matton a exercé comme notaire durant 46 années à Granby, où il a toujours vécu.Jean-Paul Matton laisse dans le deuil ses enfants et ses six petits-enfants.