Me Marie-Ève Gagné. Source: LinkedIn

Mea rejoint le 3 avril dernier l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP), à Montréal. Elle travaillait depuis près de cinq ans comme avocate à la Ville de Laval, au secrétariat de la gouvernance.À l’AQPP, Me Gagné, Barreau 2006, est directrice des affaires juridiques et négociation.« Ce qui explique ce saut, c’était vraiment le désir de relever de nouveaux défis, assure-t-elle. On parle beaucoup du domaine de la santé ces dernières années, et j’avais envie d’y contribuer. »À la Ville de Laval, elle montait par exemple des processus de gouvernance. Elle fait encore beaucoup de gouvernance, même si ce n’est pas l’essentiel de son mandat.L’avocate ne passe donc pas du droit municipal au droit de la santé, souligne-t-elle, alors qu’elle a été formée en négociation et médiation.« L’AQPP est un organisme à but non lucratif, soit une association professionnelle qui a un conseil d’administration et le souci de bien faire en matière de gouvernance, donc mon apport peut être à ce niveau ».Elle ajoute que son titre comporte aussi la partie négociation, « tout ce qui concerne la gestion des ententes avec le ministère de la Santé et des Services Sociaux, le gouvernement fédéral, les assureurs »...Elle remarque que ces dernières années, les pharmaciens sont amenés à jouer un plus grand rôle auprès de la population et qu’il y a encore la possibilité d’optimiser celui-ci dans le système de santé, au bénéfice des patients.C’est ce à quoi elle souhaite contribuer, pour alléger la pression sur le système de santé.« Ils ont été capables de démontrer pendant la pandémie de Covid-19 qu’ils pouvaient en prendre plus, remarque l’avocate. Ils ont été les premiers dans le monde à prescrire le traitement anti-viral contre la Covid-19 ou l’influenza. »Pour elle, c’est le moment de voir ce qui peut être fait de façon différente dans le système de santé. « Les pharmaciens sont des professionnels de la santé accessibles aux gens, c’est un joueur indispensable dans la première ligne de soins au Québec », poursuit-elle.Me Gagné estime que sa vie professionnelle doit être alignée avec ses valeurs, d’où son choix de rejoindre cette association. « En cabinet privé, oui on peut choisir ses mandats, mais pas toujours », pointe-t-elle.À l’AQPP, elle sent qu’elle peut avoir un impact concret dans la vie des Québécois.L’avocate et médiatrice, adepte de course à pied, qui, au début de sa carrière a été conseillère juridique pour Énergir, est diplômée de l’Université de Montréal.Elle est depuis peu membre du comité d'enquête à l'éthique et à la déontologie du Centre de services scolaire Marie-Victorin.